Чем опасны присадки для антифриза

Система охлаждения со временем может выходить из строя и требовать проведения ремонтных работ по различным причинам, порой независящим от водителей.

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Так, очень часто может появляться течь радиатора. Кроме того, антифриз может пропадать и из-за износившихся и потерявших эластичность резинок и уплотнителей. Поэтому на прилавках автомагазинов представлено огромное количество различной "химии" для автомобилей, которая обещает, в том числе, восстановить систему охлаждения.

Присадки по мнению водителей, могут помочь им сделать все для того, чтобы система охлаждения работала так как положено, без возникновения различных неприятных моментов. Но думают так исключительно начинающие водители, так как опытные автомобилисты стараются не использовать никаких примесей.

Чем опасны химические присадки очень важно знать каждому автомобилисту. Все дело в том, что они направлены на то, чтобы своеобразным образом "заткнуть" брешь в системе охлаждения, но сделать это временно, а не отремонтировав ее полностью. Более того, такие средства не способны отличить и устранить реальные проблемы, которые могут быть вызваны трещинами патрубков или уплотнителей.

В результате частое использование присадок заканчивается засорами в системе, которые только ухудшают общую ситуацию. В лучшем случае это приведет к необходимости совершать промывку системы и приобретать новый радиатор для замены старого, причем даже в том случае, если прежний работал так, как положено.

Оправданное использование присадок может быть. Но оно проявляется только в том случае, если антифриз протек наружу в дороге, и нужно срочно добраться до места ремонта. То есть использовать их можно для временного решения проблемы, что позволит продолжить эксплуатацию автомобиля.

Во всех остальных ситуациях использование присадок действительно может обернуться рядом серьезных проблем, которые приведут к дорогостоящему ремонту.

Выбор присадок у водителей должен происходить исходя из марки автомобиля, а также типа охлаждающей системы. Этот момент крайне важен. Подобрав неправильные присадки владелец может только ускорить процесс загрязнения всей системы и раньше вывести радиатор из строя.