АвтоВАЗ начнет выпуск более дорогих автомобилей

«Сейчас, начиная с 2023 года по 2026 год, мы будем выходить в цикл обновления модельного ряда. Это будут абсолютно новые модели», — заявил топ-менеджер.
«Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента, но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 млн рублей по цене», — заявил Мор.
«Сегодня 570 тыс. руб.— это примерно 6 тыс., и в Европе уже очень давно нет ни одного автомобиля с такой ценой, от 7,5–8 тыс. стартуют»,— сказал Мор.
«Будет более ровный процент для всех моделей на единой платформе — около 75%», — пояснил Мор. Компания также намерена локализовать в России производство электроники и мультимедийных компонентов.