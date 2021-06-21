«Новых машин не хватает»: спрос на подержанные авто растет

Cпрос на подержанные автомобили в России увеличился в 1,5 раза, следует из данных регистрации авто в МРЭО ГИБДД. Вторичный рынок показывает существенный прирост даже к допандемийному 2019 году. Автомобили до 3 лет практически не задерживаются у дилеров, а остальные они продают до 1,5 месяца из-за того, что цены высокие.

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В мае 2021 года россияне купили 417,4 тыс. автомобилей с пробегом — это на 55,5% превышает результат прошлого года, свидетельствует статистка аналитического агентства «Автостат Инфо». Вторичный рынок растет на фоне низкой базы прошлого года, однако даже по отношению к маю 2019 года продажи увеличились на 10%.

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Лидерство по количеству реализованных машин в мае сохранил столичный авторынок, за месяц продажи в Москве более чем удвоились (до 24,8 тыс. шт.).

На втором месте по регистрациям Подмосковье с аналогичной динамикой прироста (24,7 тыс. шт.), на третьем и четвертом — Краснодарский край (19,6 тыс. шт.; плюс 76%) и Санкт-Петербург (14,2 тыс. шт.; 50%) соответственно, замыкает пятерку регионов-лидеров Башкортостан (12,8 тыс. ед.; 38%).

В целом с января по май этого года российский рынок подержанных автомобилей, по данным «Автостат Инфо», вырос на 31% (до 2 млн машин) к пяти месяцам прошлого года.

Ажиотажный спрос на вторичном рынке возник вслед за аналогичной ситуацией на рынке новых автомобилей и продолжается уже год. В связи с этим у дилеров ощутимо сократилось количество машин, которые люди сдают в «трейд-ин», отмечает директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков. Соответственно, склад у дилеров сейчас имеет меньший ассортимент, чем ранее, говорит собеседник.

«Среди тенденций отмечу, что на рынке стало меньше автомобилей в возрасте до 3 лет. В целом в сегменте подержанных автомобилей сейчас наибольшим спросом пользуются машины в возрасте до 2-3 лет с небольшим пробегом и одним хозяином – они реализуются практически сразу», – сказал «Газете.Ru» Баскаков.

«Авилоне» не фиксируют снижения спроса – он остается на стабильно высоком уровне. Интерес покупателей подогрет увеличением стоимости новых машин, а также самой нехваткой: на фоне ограниченной доступности новых моделей растет спрос на годовалые автомобили.

«Что касается цен, то сейчас крайне сложно прогнозировать их дальнейшее изменение, существует много факторов, которые оказывают влияние, но среди них есть наиболее весомые:



в «прайс-листах» наиболее «свежих» подержанных автомобилей сказывается цена новых аналогов, а также доступность новых моделей. Если новых машин не хватает, то растет спрос на годовалые и двухгодовалые автомобили, вслед за спросом растет стоимость»,– объясняет конъюнктуру рынка собеседник.

В тоже время на период летних отпусков традиционно приходится спад покупательской активности, заметил заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» Владислав Хайновский.

В «Автодоме» отмечают поступление на склады товара в достаточном количестве. Тренд на обновление авто (как личного, так коммерческого) в премиум сегменте всегда высок. Достаточно свежие авто с небольшими пробегами и с прозрачной историей пользуются спросом и в приоритете у покупателей, пояснил Хайновский.

Средний срок реализации автомобиля всегда зависит от множества факторов: от текущих внутренних задач и целей дилера, влияющих на ценообразование, и планов импортера до финансовых возможностей компании, говорит представитель «Автодома».

В этом году существенно выросли сроки продажи автомобилей, отмечают дилеры.

«В 2018 году средняя оборачиваемость (реализация с помощью «трейд-ин» – «Газета.Ru») составляла порядка 30 дней, в 2019 году – 33 дня, 2020 – 36 дней, текущий – 38-42 дней», – привел статистику своей компании Хайновский.

Схожие данные приводит директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов: в 2018 — 2019 годах средний срок продажи подержанного автомобиля составлял 22 дня, в 2021 году – 32 дня из-за низкой доступности авто с пробегом и высоким спросом (дилеры удерживают достаточно высокие цены), отмечает он.

Осенью рынок оживится

В целом дилеры не ожидают существенного роста спроса в этом году. Во второй половине года по некоторым моделям рост цен может даже притормозиться, если импортеры наполнят рынок новыми автомобилями, полагает Баскаков из «Авилона».

Сейчас на рынке достаточно неплохое предложение автомобилей с пробегом, но к осени число машин еще увеличится – осень обычно период хороших продаж и обновления складов, соглашается Хайновский из «Автодома».