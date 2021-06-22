Официально представлен новый универсал Peugeot 308

Французский автомобильный концерн официально представил обновленный универсал, получивший название Peugeot 308

Автомобиль по праву можно назвать одним из самых привлекательных в своем сегменте. Производители сделали экстерьер современным, лаконичным и наделенным яркими элементами в виде интересной головной оптики и своеобразной решетки радиатора.

Эффектным дополнением становится массивный передний бампер с воздухозаборниками и противотуманными фарами.

Под капотом установлена гибридная силовая установка, состоящая из 150-180-сильного мотора и электродвигателя. Их суммарная мощность составляет 180 и 225 лошадиных сил в зависимости от модификации. На электробатареи можно проехать до 60 километров.

Этого вполне хватит для того, чтобы добраться до ближайшей автозаправочной станции даже в незнакомом регионе.