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Официально представлен новый универсал Peugeot 308

Car.ru
4 часа назад
Французский автомобильный концерн официально представил обновленный универсал, получивший название Peugeot 308.
Официально представлен новый универсал Peugeot 308
Фото: Car.ruCar.ru
Автомобиль по праву можно назвать одним из самых привлекательных в своем сегменте. Производители сделали экстерьер современным, лаконичным и наделенным яркими элементами в виде интересной головной оптики и своеобразной решетки радиатора.
Эффектным дополнением становится массивный передний бампер с воздухозаборниками и противотуманными фарами.
Под капотом установлена гибридная силовая установка, состоящая из 150-180-сильного мотора и электродвигателя. Их суммарная мощность составляет 180 и 225 лошадиных сил в зависимости от модификации. На электробатареи можно проехать до 60 километров.
Этого вполне хватит для того, чтобы добраться до ближайшей автозаправочной станции даже в незнакомом регионе.
Универсал в серийном производстве появится не ранее 2022 года. Стоимость новинки пока не озвучивается.
Бортжурнал,Peugeot 308,Peugeot,
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