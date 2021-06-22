«Заряженную» Hyundai Elantra N раскрыли на официальных снимках

Компания Hyundai опубликовала первые официальные изображения Elantra N без камуфляжа — «заряженной» версии седана Elantra нового поколения, дебютировавшего весной 2020 года. По неофициальным данным, новинка получит турбомотор от европейского i30 N, который развивает около 280 лошадиных сил, и, судя по новым снимкам, обзаведется развитым аэродинамическим обвесом и спойлером на крышке багажника. Премьера модели состоится через несколько недель.

Фото: Hyundai Hyundai

На двух новых тизерах автомобиль запечатлен без камуфляжа, что позволяет рассмотреть новый дизайн дисков, красный тормозной суппорт с логотипом N и ярко-красный боковой порог: в компании пояснили, что этот аэродинамический элемент не только положительно влияет на динамику, эффективно распределяя воздушные потоки, но и делают автомобиль визуально ниже.

Довершает облик задний спойлер, увеличивающий прижимную силу и предотвращающий возникновение завихрений в задней части автомобиля, который добавляет автомобилю устойчивости на высоких скоростях. В числе прочих отличий от стандартной Elantra — черная окантовка заднего бампера и пара крупных патрубков выхлопной системы.

О силовой установке седана в компании пока не рассказывают, однако, по слухам, Elantra N получит двухлитровый турбомотор мощностью 250-280 лошадиных сил, который будет работать как с «механикой», так и с «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — только передний.