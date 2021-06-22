Почему даже новый мотор может «троить» летом

Есть мнение, что в летнее время двигатель автомобиля работает намного стабильнее. На самом деле данное утверждение нельзя называть верным, так как более лёгким является лишь пуск мотора, а сама эксплуатация наоборот сопровождается большими нагрузками. Автовладельцы массово сталкиваются с проблемой, при которой силовой агрегат в транспорте начинает троить. При этом происходит такое явление даже с относительно новыми автомобилями. Рассмотрим причину появления данного дефекта.
Главный фактор, который оказывает воздействие на транспортные средства в летнее время, – высокая температура. Именно в этот период до высокого показателя может нагреваться не только двигатель, но и топливный бак. Происходит это из-за солнца. Вместе с этими элементами нагревается и их содержимое, в том числе и топливо. Если нагреется топливо, внутри образуется большое количество паров бензина, которые будут замещать воздух, расположенный в баке. Но что происходит дальше?
В момент, когда температура
снижается, топливная ёмкость начинает охлаждаться, а пары снова конденсируются в состояние жидкости. В результате в бензобаке образуется пониженное давление. Оно начинает работать против усилий бензонасоса, который занимается прокачкой горючего в двигатель. В результате подача топлива начинает сокращаться, а силовой агрегат уже не может работать стабильно – простыми словами, он начинает троить. К большому счастью, лечится подобная проблема очень просто. Для этого достаточно остановить транспортное средство и снять крышку бензобака. После этого послышится характерное шипение, а давление при этом стабилизируется.
Есть ещё один источник проблем, который выражается в нестабильной работе двигателя в летнее время - воздушный фильтр. Как и в предыдущем случае, слишком малое количество воздуха в системе может привести к неровной работе данного элемента. Причина здесь заключается в упавшей пропускной способности фильтрующего элемента из-за засора. Чаще всего подобная неприятность происходит в летнее время, а именно в сухую погоду, когда автомобиль чаще передвигается по пыльный грунтовой дороге. В такую погоду автомобилисту следует как можно чаще менять фильтр.
Кроме того, воздушный фильтр может выйти из строя в один момент – если автомобилист будет пытаться форсировать водную преграду или на высокой скорости проедет по затопленной городской улице. Если фильтр намокает, он не может стабильно пропускать воздух в цилиндры.
Есть ещё одна специфическая летняя причина нестабильной работы силового агрегата. Это связано с тем, что автомобилисты отправляются в путешествие на личном транспортном средстве, и им приходится заправляться на сомнительных станциях. Совсем плохой бензин сейчас ещё нужно поискать. Но изначально дешёвое низкооктановое топливо, из которого путём добавления присадок делают АИ-95, можно встретить на любой АЗС.
Автомобиль на таком горючем будет ехать нормально, но все эти добавки будут вызывать повышенное образование нагара. Через короткое время можно будет ощутить, что мотор
начинает троить, плохо запускается и выдает прочие проблемы. Это говорит о том, что нагар налип на свечи, форсунки или клапаны. Избежать такой неприятности можно, если заправлять автомобиль на проверенных сетевых АЗС.