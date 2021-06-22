Почему даже новый мотор может «троить» летом

Есть мнение, что в летнее время двигатель автомобиля работает намного стабильнее. На самом деле данное утверждение нельзя называть верным, так как более лёгким является лишь пуск мотора, а сама эксплуатация наоборот сопровождается большими нагрузками. Автовладельцы массово сталкиваются с проблемой, при которой силовой агрегат в транспорте начинает троить. При этом происходит такое явление даже с относительно новыми автомобилями. Рассмотрим причину появления данного дефекта.

Главный фактор, который оказывает воздействие на транспортные средства в летнее время, – высокая температура. Именно в этот период до высокого показателя может нагреваться не только двигатель, но и топливный бак. Происходит это из-за солнца. Вместе с этими элементами нагревается и их содержимое, в том числе и топливо. Если нагреется топливо, внутри образуется большое количество паров бензина, которые будут замещать воздух, расположенный в баке. Но что происходит дальше?

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В момент, когда температура снижается, топливная ёмкость начинает охлаждаться, а пары снова конденсируются в состояние жидкости. В результате в бензобаке образуется пониженное давление. Оно начинает работать против усилий бензонасоса, который занимается прокачкой горючего в двигатель. В результате подача топлива начинает сокращаться, а силовой агрегат уже не может работать стабильно – простыми словами, он начинает троить. К большому счастью, лечится подобная проблема очень просто. Для этого достаточно остановить транспортное средство и снять крышку бензобака. После этого послышится характерное шипение, а давление при этом стабилизируется.

Есть ещё один источник проблем, который выражается в нестабильной работе двигателя в летнее время - воздушный фильтр. Как и в предыдущем случае, слишком малое количество воздуха в системе может привести к неровной работе данного элемента. Причина здесь заключается в упавшей пропускной способности фильтрующего элемента из-за засора. Чаще всего подобная неприятность происходит в летнее время, а именно в сухую погоду, когда автомобиль чаще передвигается по пыльный грунтовой дороге. В такую погоду автомобилисту следует как можно чаще менять фильтр.

Кроме того, воздушный фильтр может выйти из строя в один момент – если автомобилист будет пытаться форсировать водную преграду или на высокой скорости проедет по затопленной городской улице. Если фильтр намокает, он не может стабильно пропускать воздух в цилиндры.

Есть ещё одна специфическая летняя причина нестабильной работы силового агрегата. Это связано с тем, что автомобилисты отправляются в путешествие на личном транспортном средстве, и им приходится заправляться на сомнительных станциях. Совсем плохой бензин сейчас ещё нужно поискать. Но изначально дешёвое низкооктановое топливо, из которого путём добавления присадок делают АИ-95, можно встретить на любой АЗС.