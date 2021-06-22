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Известные броневики на базе гражданских автомобилей

Car.ru
3 часа назад
Как правило, военная техника разрабатывается для определённой сферы деятельности. Однако, демилитаризованная БРДМ, Hummer H1 И УАЗ Hunter доказывают, что военная техника может существовать даже в гражданских условиях. Но работает ли система в обратную сторону? На рынке уже есть много военных вездеходов, которые строились на базе гражданских автомобилей. Именно они доказывают возможность такого явления в автомобильной сфере.
Какие гражданские автомобили превратили в броневики
Фото: Car.ruCar.ru
Volkswagen Typ.62. Милитаризация гражданских автомобилей имеет богатую историю. Именно таким образом во времена Первой мировой войны возникали броневики. Однако, у таких автомобилей были очевидные недостатки. Из-за увеличенной массы они плохо разгонялись, не тормозили и практически были неуправляемы. Если дело доходило до бездорожья, созданный наспех автомобиль мог сломаться на первом же перегибе. Когда на пороге стояла новая война, подход к армейским автомобилям кардинально поменялся. Больше всего в этой сфере преуспевала Германии. Именно здесь специалисты могли строить эффективные вездеходы на базе стандартных BMW, Mercedes и Horch. Больше всего запомнился Typ.62, который был выпущен партией в 50 000. Данную модель разрабатывал Фердинанд Порше. По механической части вездеход был унифицирован с тем очаровательным автомобилем, который в период после войны носил статус символа хиппи.
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Grimace Enok P1. Не все знают, но Mercedes-Benz G-класса изначально создавался для военной сферы. Однако, больше всего он преуспел в гражданской жизни. Даже сегодня создает Гелендвагены при исполнении, но чаще всего их можно встретить на парковке магазинов. Интересный проект – Grimace Enok P1. Автомобиль имеет маленькие окна, на крыше предусмотрена тоннельная установка, а кузов выполнен из бронелистов. На фоне всего этого под капотом установлен 4-литровый V8. При этом в салоне всё обшито алькантарой.
Mohafiz. Land Rover Defender тоже часто становится объектом различных тюнинг-проектов. Однако, лучшую военную карьеру сумели построить его предки из линейки Land Rover Service. Модель Defender чаще принимает участие в миротворческих миссиях. Но это не говорит о том, что никто не пытался построить на его базе настоящего бойца. Наиболее интересный проект – Mohafiz, который был изготовлен в Ираке. Автомобиль отличается бронированным кузовом, который изготовлен из армированного алюминиевого сплава. Под ним скрывается шасси Defender 110. При этом первый прототипы проекта были построены на внедорожниках Toyota. В кузове можно разместить группу из шести человек. Сам автомобиль способен выдерживать обстрел даже из автомата Калашникова. Броневик оснащается не серийным турбированным дизельным мотором объемом 4,2 литра. Известно, что он используется вооруженными силами Ирака и Пакистана.
SVI Max 3 Troopy. Данный автомобиль был построен на базе модели Toyota. Под мощной стальной броней, которая обеспечивает защиту, скрывается шасси Toyota Land Cruiser 70. Последний отличался сильной подвеской и наличием заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Известно, что в конструкции применяется родной двигатель, объем которого составляет 4,5 литра. Стоимость такого вездехода начинается от 126 000 $. Среди опций предлагается усиленная броня и индивидуальная планировка салона.
Mescal Tyra 6x6. В Австралии новый Toyota Land Cruiser 70 продается даже сейчас. Поэтому здесь очень часто на основе данных автомобилей строят вездеходы с шестью колёсами. Такие машины трудятся не в вооруженных силах, а в службе спасения. Однако в Арабских Эмиратах решили, что это слишком просто, поэтому местная компания разработала на основе удлинённого Land Cruiser 70 настоящий броневик. Он способен принять на борт команду до 10 человек и защитить их от пуль калибра 7.62. Этот вездеход является неуязвимым на бездорожье, так как в конструкции предусматривается полный привод, блокировка дифференциала, листовые рессоры и амортизаторы, которые были разработаны специально для данного проекта. Под капотом стоит 4-литровый мотор V6, мощность которого достигает 380 лошадиных сил.
Strut Group Cobra. Этот броневик родом из Украины, который тоже был разработан в ОАЭ на основе Land Cruiser 200. В оснащении предлагаются усиленные рамы, модифицированная подвеска, 50-сантиметровый дорожный просвет и совершенно новый кузов. В салоне есть несколько амбразур и турель, которые помогают вести огонь прямо из автомобиля. Силовая установка на выбор может быть бензиновой или дизельной. Известно, что двигатели не дорабатываются, но получают дополнительную защиту
Итог. Вездеходы и броневики широко применяются не только в военной сфере, но и в гражданской жизни. На основе обычных автомобилей, которые представлены на рынке, создаются уникальные проекты.
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