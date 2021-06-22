Какие гражданские автомобили превратили в броневики

Mescal Tyra 6x6. В Австралии новый Toyota Land Cruiser 70 продается даже сейчас. Поэтому здесь очень часто на основе данных автомобилей строят вездеходы с шестью колёсами. Такие машины трудятся не в вооруженных силах, а в службе спасения. Однако в Арабских Эмиратах решили, что это слишком просто, поэтому местная компания разработала на основе удлинённого Land Cruiser 70 настоящий броневик. Он способен принять на борт команду до 10 человек и защитить их от пуль калибра 7.62. Этот вездеход является неуязвимым на бездорожье, так как в конструкции предусматривается полный привод, блокировка дифференциала, листовые рессоры и амортизаторы, которые были разработаны специально для данного проекта. Под капотом стоит 4-литровый мотор V6, мощность которого достигает 380 лошадиных сил.