Какие гражданские автомобили превратили в броневики

Mohafiz. Land Rover
Defender тоже часто становится объектом различных тюнинг-проектов. Однако, лучшую военную карьеру сумели построить его предки из линейки Land Rover Service. Модель Defender чаще принимает участие в миротворческих миссиях. Но это не говорит о том, что никто не пытался построить на его базе настоящего бойца. Наиболее интересный проект – Mohafiz, который был изготовлен в Ираке. Автомобиль отличается бронированным
кузовом, который изготовлен из армированного алюминиевого сплава. Под ним скрывается шасси Defender 110. При этом первый прототипы проекта были построены на внедорожниках Toyota
. В кузове можно разместить группу из шести человек. Сам автомобиль способен выдерживать обстрел даже из автомата Калашникова. Броневик оснащается не серийным турбированным дизельным мотором объемом 4,2 литра. Известно, что он используется вооруженными силами Ирака и Пакистана.