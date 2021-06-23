«Выехал на природу — отобрали права»: как ловят водителей в лесу

Лето – пора лесных пикников со всеми необходимыми атрибутами. Многие приезжают туда на автомобилях и представители ДПС
этим пользуются, устраивая засады.
Ведь планы по штрафам и количеству пойманных нетрезвых водителей никто не отменял. В итоге даже среди леса есть риск получить серьезное наказание. Если за рулем сидит подвыпивший гражданин, тут уж нет альтернативы – штраф в 30 тысяч и лишение прав.
Если подходить сугубо формально, то даже пространство для машин среди сосен и дубов все равно является дорогой. Соответственно, на территории действуют ПДД и вытекающие из них запреты.
Однако в судебной практике были случаи, когда «лесные» штрафы отменялись. Судьи указывали, что водитель был остановлен вне дороги общего пользования. А следовательно, на него правила не распространяются.
В ПДД под дорогой понимается обустроенная полоса или поверхность, специально предназначенная для движения транспортных средств. Подпадает ли под это определение колея в лесу, сказать сложно. Поэтому выезжая на пикник, следует помнить, что ГИБДД может быть где-то рядом.