«Выехал на природу — отобрали права»: как ловят водителей в лесу

Лето – пора лесных пикников со всеми необходимыми атрибутами. Многие приезжают туда на автомобилях и представители ДПС этим пользуются, устраивая засады.

Ведь планы по штрафам и количеству пойманных нетрезвых водителей никто не отменял. В итоге даже среди леса есть риск получить серьезное наказание. Если за рулем сидит подвыпивший гражданин, тут уж нет альтернативы – штраф в 30 тысяч и лишение прав.

Если подходить сугубо формально, то даже пространство для машин среди сосен и дубов все равно является дорогой. Соответственно, на территории действуют ПДД и вытекающие из них запреты.

Однако в судебной практике были случаи, когда «лесные» штрафы отменялись. Судьи указывали, что водитель был остановлен вне дороги общего пользования. А следовательно, на него правила не распространяются.