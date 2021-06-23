Объявлены рублевые цены на новый Porsche 911 GTS

Компания Porsche начала прием заказов на GTS-версию модели 911 поколения 992. Доступны пять вариантов: заднеприводный 911 Carrera GTS с кузовами купе и кабриолет, полноприводный 911 Carrera 4 GTS также с двумя типами кузова и полноприводный 911 Targa 4 GTS. От прочих спорткаров автомобили с приставкой GTS можно отличить по затемненным элементам экстерьера и оптике. Цены стартуют с отметки 11 480 000 рублей.

Фото: © Porsche © Porsche

В движение новинки приводит 3,0-литровый оппозитный мотор с двумя турбокомпрессорами, отдачу которого увеличили с 450 до 480 лошадиных сил (крутящий момент вырос с 530 до 570 Нм). Пару двигателю составляет семиступенчатая «механика» либо восьмиступенчатый «робот». Известно, что полноприводное купе набирает первую «сотню» за 3,3 секунды, что на три десятых секунды быстрее показателя предшественника.

Porsche

Уже в базе 911 с приставкой GTS положены спортивная выпускная система, которая обеспечивает более эмоциональный звук, пакет Sport Chrono со спортивными настройками ездовой электроники, а также 20-дюймовые (спереди) и 21-дюймовые (сзади) черные диски с центральным креплением, которые позаимствовали у 911 Turbo S.

Характерная особенность 911 GTS — детали экстерьера в черном или затемненном исполнении, в том числе характерная дуга 911 Targa 4 GTS с надписью «Targa». В черном цвете выполнены кромка на переднем спойлере, надписи «GTS» на дверях и на задней части автомобиля, ламели решетки в задней крышке для подачи воздуха в двигатель и два патрубка спортивной выхлопной системы.

Также для GTS впервые доступен пакет Lightweight Design: за счет отсутствия задних сидений, использования легких цельных кресел-ковшей из усиленного углеволокном пластика, облегченных боковых и заднего стекол, а также компактного аккумулятора вес автомобиля может быть снижен на 25 килограммов. Однако такие машины придется подождать — их выпуск начнется только в ноябре 2021 года.