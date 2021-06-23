При каком пробеге стоит продавать машину?

Вторичный рынок автомобилей пользуется большой популярностью у нас в стране. Ведь не каждый может себе позволить приобрести новый автомобиль. Что до владельцев новых машин, то им следует знать, когда приходит время продать автомобиль, пока тот не начал “сыпаться”.

Точную цифру по каждой модели, вероятно, вам не скажет никто. Но сориентироваться на примерные сроки можно при помощи той же сервисной книжки. Выяснив, например, на каком пробеге требуется замена цепи ГРМ, владелец авто может определиться со сроками.

Также неплохо было бы почитать отзывы владельцев автомобилей такой же модели, чтобы узнать о ее “детских болезнях”.

Считается, что средний пробег автомобиля до того, как начнут проявляться серьезные проблемы, составляет 150 000-200 000 километров.