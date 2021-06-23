АвтоВАЗ тестирует базовую версию новой Lada Vesta

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Производитель исключил применение на тестовом экземпляре светодиодной оптики, а также экран мультимедийной системы. Вместе с тем, изначально эксперты полагали, что автомобиль поступит на рынок со светодиодными фарами уже в базовой версии, однако эти ожидания становятся маловероятными.

Новый седан оснащается традиционной решеткой радиатора, комбинированной оптикой, а также базовыми дисками.

Вместе с тем рестайлинговый экземпляр Lada Vesta сможет привлечь к себе больше внимания за счет расширенных опций.

В частности, новая модель получит электропривод боковых зеркал, систему мониторинга слепых зон, а также датчики парковки.

Среди преимуществ над предшественником называют противотуманки, светодиодные фары, а также бесключевой доступ.