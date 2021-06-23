Hyundai снизил цены на свой водородомобиль Nexo

В настоящее время автомобиль продается на американском рынке, где скидка составляет от 7 до 20 тысяч долларов в различных модификациях. Стартовая стоимость водородного паркетника Nexo в США составляет 42,3 тысяч долларов без учета налога. Причина столь резкого снижения ценника состоит в желании привлечь внимание к водородной модели, которая подойдет для тех, кто дорожит экологией и свежим воздухом.