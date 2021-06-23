Hyundai снизил цены на свой водородомобиль Nexo

Южнокорейский бренд Hyundai
снизил стоимость на единственную водородную модель кроссовера Hyundai Nexo.
В настоящее время автомобиль продается на американском рынке, где скидка составляет от 7 до 20 тысяч долларов в различных модификациях. Стартовая стоимость водородного паркетника Nexo в США составляет 42,3 тысяч долларов без учета налога. Причина столь резкого снижения ценника состоит в желании привлечь внимание к водородной модели, которая подойдет для тех, кто дорожит экологией и свежим воздухом.
Из всех моделей Hyundai на американском рынке водородный кроссовер является самым отстающим по количеству сделок. Всего за минувший год на рынке США реализовали 208 экземпляров модели, тогда как годом ранее результат достигал 267 машин.
Южнокорейские разработчики изначально выпускали модель с учетом водородной установки, благодаря чему топливные ячейки расположены максимально удобно и корректно относительно всей конструкции. Запас хода на полном заряде достигает 595 километров, чем автомобиль существенно превосходит многие электрические модели.