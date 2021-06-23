Лужа под автомобилем после работы кондиционера — норма или дефект?

Любой заботливый автовладелец будет обращать внимание на изменения в поведении транспортного средства. Как правило, автомобилисты тщательно изучают работу мотора и коробки передач, так как это наиболее важные узлы в автомобиле. Однако, есть и другие системы, которые нуждаются во внимании и периодическом обслуживании. Традиционно именно в летнее время автовладельцы сталкиваются с большим количеством проблем и неисправностей транспортных средств. Многие привыкли бить тревогу, когда после стоянки под автомобилем образуется лужа. Одни сразу думают на утечку топлива, другие подозревают в качестве причины течь системы охлаждения, всё это приводит к панике и скорейшему отправлению в сервис. Однако, не всегда лужи под автомобилем говорят о неисправности его систем.

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Многие автомобилисты, у которых конструкцией предусмотрен кондиционер, наверняка могли замечать, что после стоянки транспортного средства под днищем начинает натекать приличная лужица непонятного происхождения. Определить на вид состав получается не всегда. И это вроде не топливо, не масло, но и не вода.

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Если это не вода, тогда автовладельцу пора бить тревогу. Вероятно, протечка жидкости никак не связана с работой кондиционера, поэтому проблему нужно будет искать в других системах транспортного средства. Но что делать, если в ходе диагностики удалось установить, что под автомобилем набегает именно вода? Первым делом нужно ответить на вопрос, нормально ли данное явление.

В целом вода является стандартным спутником работы кондиционера в автомобиле. Сюда же можно отнести и домашний кондиционер. Если объяснять совсем простыми словами, то вода в данном случае представляет собой простой конденсат, который образуется при контакте атмосферного воздуха с холодным испарителем. Последний также называется радиатором кондиционера. В окружающем воздухе в любом случае есть определённый процент влаги. Именно она начинает конденсироваться. Подобное явление можно сравнить с появлением росы ранним туманным утром.

Поэтому если под автомобилем появились лужи воды после работы кондиционера, это можно расценивать как нормальное явление. Но стоит помнить, что в системе кондиционирования есть ещё одна важная жидкость – фреон. Именно поэтому многие автомобилисты переживают, что вместо воды под автомобиль утекает именно фреон. Однако если система охлаждения полностью герметична, данная жидкость никуда утекать не может. Даже если разгерметизация произойдёт, фреон не будет вытекать – наступит процесс испарения.

Дело в том, что по своим физическим свойствам фреон достигает температуры кипения уже при отрицательных температурах в минус 20°. Поэтому если произойдёт разгерметизация системы охлаждения, фреон просто испарится без единой капли. Поэтому переживать при появлении воды под автомобилем после работы кондиционера не стоит. Но если лужа под автомобилем имеет масляную структуру или неоднородный жёлтый цвет, следует обратиться в сервис и установить причину и источник течи.