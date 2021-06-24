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«Ради хайпа»: у российских школьников появилось опасное хобби

Елена Прошина
31 минуту назад
Юные россияне ради хайпа в TikTok все чаще скручивает с колес припаркованных автомобилей колпачки, а также создают препятствия для движения машин. Об этом пишет ИА DEITA.RU.
«Ради хайпа»: у российских школьников появилось опасное хобби
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным издания, подростки иногда собирают несколько тысяч колпачков с автомобилей, хвастаясь своими коллекциями, обмениваясь друг с другом или продавая краденное в автосервисы.
При этом для молодых людей нет разницы, насколько дорогая машина, под ударом оказались и российские автомобили, и иностранные.
Также у тиктокеров есть и более опасные развлечения, связанные с автомобилями. Одно из них заключается в создании препятствия автомобилю пешеходом в неположенном для перехода месте.
Ранее попытка сделать селфи для соцсетей над железнодорожными путями привела к гибели школьника в Ленинградской области. 11-летний мальчик не удержался на металлической конструкции и упал с высоты 6,5 метров.
Трагедией закончилась и съемка сторис для Instagram с участием вице-мисс Приморья.
Девушки ехали на белом Lexus с водителем, выпивая и снимая видео для соцсетей. Во время переправы по деревянному мосту водитель не справился с управлением и выехал за ограждение. Машина рухнула в воду вместе с частью конструкции моста. Из-за высокого давления в автомобиле лопнули стекла. Это спасло троих девушек, которые сидели на заднем сидении. Они смогли выбраться из машины и доплыть до берега. Двое – погибли.
Бортжурнал,Lexus,РИА "Дейта",
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