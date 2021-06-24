«Ради хайпа»: у российских школьников появилось опасное хобби

Юные россияне ради хайпа в TikTok все чаще скручивает с колес припаркованных автомобилей колпачки, а также создают препятствия для движения машин. Об этом пишет ИА DEITA.RU

По данным издания, подростки иногда собирают несколько тысяч колпачков с автомобилей, хвастаясь своими коллекциями, обмениваясь друг с другом или продавая краденное в автосервисы.

При этом для молодых людей нет разницы, насколько дорогая машина, под ударом оказались и российские автомобили, и иностранные.

Также у тиктокеров есть и более опасные развлечения, связанные с автомобилями. Одно из них заключается в создании препятствия автомобилю пешеходом в неположенном для перехода месте.

Ранее попытка сделать селфи для соцсетей над железнодорожными путями привела к гибели школьника в Ленинградской области. 11-летний мальчик не удержался на металлической конструкции и упал с высоты 6,5 метров.

Трагедией закончилась и съемка сторис для Instagram с участием вице-мисс Приморья.