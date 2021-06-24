Подержанные машины дорожают в России сильнее, чем новые

С приходом на российский рынок дефицита новых автомобилей, при том, что дилеры еще и повышают их стоимость, многие покупатели начали искать подходящую машину на вторичном рынке. Теперь же и здесь цены пошли вверх.

Еще в 2019 году новые машины подорожади на 8—10%, в 2020-ом — на 3—16%, а сейчас подержанные автомобили прибавили по отношению к позапрошлому году 20—46,2%, а к прошлому — 13,2—30,1%. Примечательно, что на вторичном рынке не наблюдается большого предложения, в основном продают автомобили с пробегом в возрасте до одного года (предложение за первые пять месяцев года нынешнего выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого).

Выросли и продажи автомобилей с пробегом в возрасте от года до двух лет — на 8,7%. В этом сегменте цены на модели выросли по сравнению с 2020 годом — на 39,9%, а по сравнению с 2019 — на 56,4%.