Адская жара: когда закипает моторное масло

В жаркий летний период система охлаждения автомобиля часто работает на пределе своих возможностей. Но немногие автовладельцы задумываются, что происходит с моторным маслом. При определенных условиях масло может вскипеть и даже загореться, приведя мотор в негодность.

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По мнению экспертов, основные причины закипания масла – экономия на его стоимости и грязь между картером и защитой мотора. В первом случае некачественное масло может обладать низкой стойкостью к перегреву. Оно будет закипать на кольцах поршней даже при нормальной работе системы охлаждения. А если слишком много грязи, резко ухудшается теплоотвод от масла, попадающего в картер после прохождения через блок цилиндров. Не успев охладиться, оно вновь направляется в камеру сгорания для нового нагревания, и там может закипеть.

Современные двигатели работают при температурах в диапазоне 95–105°С. Эти же температуры считаются рабочими и для моторных масел. Чаще всего производители выпускают смазки, закипающие при 230–240°С. Но до момента закипания, еще на стадии перегрева, в масле могут начаться необратимые изменения.

Эксперты портала "АвтоВзгляд" советуют провести эксперимент, прокипятив моторную смазку в стеклянной колбе при температуре около 250°С в течение пяти минут. Если на дне сосуда останется осадок из слоя твердых лакообразных отложений, марку масла стоит сменить. Такой осадок содержит большое количество абразивных частиц, быстрее всего повреждающих трущиеся части двигателя – цилиндр, поршень и клапаны. Только самые высококачественные масла переносят кипячение без последствий, не давая осадка.