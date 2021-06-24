Представлен новый Honda Civic в кузове хэтчбек

Компания Honda раскрыла все подробности о новом Civic в кузове хэтчбек: от дебютировавшего двумя месяцами ранее седана новинка отличается не только силуэтом, но и размерами. В остальном же пятидверка унифицирована с четырехдверным Civic: исключение составляет возможность выбрать механическую коробку передач, недоступную для седана. Это говорит о том, что хэтчбек ориентирован на более молодую аудиторию. Новинка появится на рынках Японии и Северной Америки осенью этого года, в Европе — к концу 2022-го. А вот россиянам новые автомобили Honda ждать не стоит.

Фото: © Honda © Honda

У хэтчбека укороченный задний свес, а по длине он на 12 сантиметров уступает седану. В Honda заявили, что наружная панель пятой двери Civic отформована из композитных материалов (каркас при этом стальной), что позволило снизить вес автомобиля, а также использовать более легкие и компактные петли. В результате новый Civic на пять сантиметров ниже предшественника, но при этом запас пространства над головами пассажиров на заднем ряду был увеличен. Увеличился и объем багажника: он вмещает 452 литра вместо прежних 446, причем проем стал шире на четыре сантиметра.

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Если у седана со сменой поколения жесткость кузова на кручение выросла на восемь процентов, то у хэтчбека — сразу на 19 процентовHonda

Honda

Honda

Пока дебютировала версия для рынков США и Японии: там новинку предложат с базовым 2,0-литровым «атмосферником», который развивает 160 лошадиных сил, а альтернативой станет «турбочетверка» объемом 1,5 литра, выдающая 182 лошадиные силы вместо прежних 176. Если седану с теми же моторами полагается только вариатор, то для хэтчбека в исполнениях Sport и Sport Touring заявлена также шестиступенчатая «механика», которая может сочетаться и с атмосферным, и с наддувным двигателями.

Известно, что на европейский рынок пятидверный Civic выйдет осенью 2022 года и только с гибридной силовой установкой e:HEV, как у Jazz и CR-V. Она состоит из ДВC и двух электромоторов и может работать в одном из трех режимов: EV Drive, Hybrid Drive и Engine Drive.

Новый Civic оснащается передней камерой с широким углом обзора, которая следит за расстоянием до впереди идущего автомобиля. В случае опасности фирменный комплекс безопасности Honda Sensing снизит скорость автомобиля вплоть до полной остановки.

Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, 10 подушек безопасности, а в стандартное оснащение входят аналоговая панель приборов и семидюймовый экран мультимедийной системы. В продвинутых комплектациях устанавливаются цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма (впервые для Civic), «мультимедийка» с девятидюймовым сенсорным экраном и аудиосистема Bose с 12 динамиками. За доплату можно заказать спойлер, 18-дюймовые диски и затемненные элементы экстерьера.

Производство нового Civic наладят в Японии и на предприятии Honda в США в штате Индиана. На европейском рынке отныне будут продаваться только импортные Civic, так как с уходом десятого поколения сборка модели в Великобритании и Турции завершится, а заводы будут закрыты.