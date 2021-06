Новую символику Kia представили в начале 2021 года. Тогда в компании объяснили, что ритмичная непрерывная линия модернизированного логотипа символизирует «приверженность бренда стремлению создавать для клиентов вдохновляющие мгновения при любом взаимодействии, а его симметрия демонстрирует уверенность». Восходящие линии в свою очередь «воплощают растущие амбиции бренда и то, что он предлагает клиентам». Изменился и девиз: «Искусство удивлять» (The Power to Surprise) уступил место слогану «Движение, которое вдохновляет» (Movement that Inspires).