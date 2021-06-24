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Как сетки на бампере “уничтожают” двигатель?

Car.ru
4 часа назад
Наш постоянный читатель озаботился температурным режимом, в котором приходится работать двигателю его автомобиля и пришел к выводу, что защитная сетка на бампере, кроме положительной функции, приносит еще и большой вред.
Как сетки на бампере “уничтожают” двигатель?
Фото: Car.ruCar.ru
Как утверждает наш собеседник, радиаторы автомобиля недополучают охлаждение встречным воздушным потоком, по причине того, что защитная сетка устраивает завихрения воздушных масс.
На этом фоне двигателю приходится работать на грани. А моторное масло гораздо быстрее утрачивает свои свойства.
Автолюбитель решил удалить эти сетки, руководствуясь тем, что глобальная защита радиаторам не нужна. Мол, как часто вы слышали, чтобы камешек с дороги серьезно повредил радиатор?
Со слов нашего читателя, он ощутил незначительный прирост в динамике авто. И главное, теперь машина получает необходимый объем воздуха для охлаждения.
Бортжурнал,
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