Как сетки на бампере “уничтожают” двигатель?

Наш постоянный читатель озаботился температурным режимом, в котором приходится работать двигателю его автомобиля и пришел к выводу, что защитная сетка на бампере, кроме положительной функции, приносит еще и большой вред.

Как утверждает наш собеседник, радиаторы автомобиля недополучают охлаждение встречным воздушным потоком, по причине того, что защитная сетка устраивает завихрения воздушных масс.

На этом фоне двигателю приходится работать на грани. А моторное масло гораздо быстрее утрачивает свои свойства.

Автолюбитель решил удалить эти сетки, руководствуясь тем, что глобальная защита радиаторам не нужна. Мол, как часто вы слышали, чтобы камешек с дороги серьезно повредил радиатор?