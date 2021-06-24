Suzuki представил укороченную версию Jimny

Suzuki Jimmy - симпатичный и доступный по стоимости внедорожник. Производитель представил укороченную версию модели под названием Jimmy Lite.

На данный момент укороченная версия внедорожника Suzuki Jimny представлена только для рынка Австралии. Производитель не подтверждает информацию о том, что модификация может появиться и в других странах.

Автомобиль в новом исполнении будет поставляться только с галогенными лампами, без противотуманных фар и с простыми накладками боковых зеркал. В оснащении также предусматриваются 15-дюймовые стальные диски, которые окрашены в чёрный цвет.

В салоне внедорожник тоже не имеет излишеств. Среди штатного оборудования – кондиционер и встроенный радиоплеер с возможностью подключения по Bluetooth.