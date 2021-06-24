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Suzuki представил укороченную версию Jimny

Car.ru
4 часа назад
Suzuki Jimmy - симпатичный и доступный по стоимости внедорожник. Производитель представил укороченную версию модели под названием Jimmy Lite.
Suzuki представил укороченную версию Jimny
Фото: Car.ruCar.ru
На данный момент укороченная версия внедорожника Suzuki Jimny представлена только для рынка Австралии. Производитель не подтверждает информацию о том, что модификация может появиться и в других странах.
Автомобиль в новом исполнении будет поставляться только с галогенными лампами, без противотуманных фар и с простыми накладками боковых зеркал. В оснащении также предусматриваются 15-дюймовые стальные диски, которые окрашены в чёрный цвет.
В салоне внедорожник тоже не имеет излишеств. Среди штатного оборудования – кондиционер и встроенный радиоплеер с возможностью подключения по Bluetooth.
В качестве силовой установки производитель выбрал тот же бензиновый мотор объемом 1,5 литра, который имеет отдачу 102 лошадиные силы. Укороченный вариант будет доступен только с механической коробкой передач. Если учитывать, что оснащение здесь по минимуму, стоимость такой версии точно должна быть меньше.
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