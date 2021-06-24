Топ-5 премиум автомобилей: Какие можно недорого купить в России

Пятерку премиальных автомобилей, которые можно купить по наименьшей цене, представил портал «ГЛАС».

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Этот компактный кроссовер - самая недорогая премиальная модель в России. Его комплектация sDrive18i SE сейчас обходится в 2 480 000 рублей. За такую сумму покупатели приобретают 1,5-литровый мотор с отдачей в 140 л. с., а смешанный расход бензина будет на уровне 6,2 литра на 100 км пути. Автомобиль не самых больших габаритов, но при этом не выглядит миниатюрным. У него спортивный облик. Стоит отметить наличие адаптивных фар, они могут выполнять подсветку поворотов.

Этот компактный кроссовер в комплектации D3 можно приобрести за 2 600 000 рублей без учета спецпредложений. у него 150-сильный двигатель, который работает в тандеме с современной 8-ступенчатой АКПП. Прекрасная динамика и невысокий расход бензина: 7,1-7,7 литра на 100 км пути. Volvo , как и всегда, отличается высоким уровнем безопасности.

3. Lexus UX

Японский Lexus также предлагает покупателям бюджетную по меркам премиальных брендов машину. Длина кроссовера UX - 4 495 мм. При 2-литровом объеме мотор может выдавать 150 л. с., а до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,2 секунды. Производитель заявляет о высокой экономичности: 5,8 литра бензина на каждые 100 км пробега. Стартовая комплектация получила название UX 200 #live и стоит 2 600 000 рублей. Можно отметить наличие светодиодных фар, нескольких режимов вождения и ионизатора воздуха.

4. Audi A3

Обновленный Audi A3 сочетает в себе классику и современные черты. За комплектацию 35 TFSI tiptronic сегодня просят 2 610 000 рублей. Объем мотора такого автомобиля составляет 1,4 литра. Мощность доходит до эталонных 150 л. с. Доступны климат-контроль на 2 зоны, цифровая приборная панель, система автоматической парковки и камера заднего вида.

5. BMW X2