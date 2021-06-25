Готовы ли россияне пересесть на электромобили

Российские потребители готовы пересесть на электромобили, но пока не могут себе этого позволить, заявил в интервью РИА Новости глава энергетической компании BP Россия Дэвид Кэмпбелл

Фото: © РИА Новости. Максим Блинов © РИА Новости. Максим Блинов

"Они точно к этому готовы", — ответил он на вопрос о том, готовы ли люди в России пересесть на электромобили.

"Думаю, люди пересядут на электромобили, но сделают это только тогда, когда смогут их себе позволить. Пока в России ситуация обстоит по-другому. Но я считаю, что это случится, и начнется все с больших городов", — добавил Кэмпбелл.

При этом по-прежнему остается нерешенным вопрос с зарядками, пояснил он. Рынку электромобилей в России нужна будет зарядная инфраструктура, причем для развития необходимо инвестировать одновременно и в зарядки, и в сами электромобили.