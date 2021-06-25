Ford Fusion: особенности конструкции автомобиля

Автомобили С-класса являются довольно востребованными на российском рынке из-за своих габаритов, богатого оснащения и хороших технических параметров. Отличительной особенностью машин этого сегмента является растянутая колесная база.

Фото: car.ru car.ru

Хотя были и исключения, когда недорогие и приятные машины все же обретали собственного хозяина. Одним из таких автомобилей можно считать микровэн Ford Fusion, сделанный на одной платформе с Ford Fiesta , но с наличием внедорожных элементов во внешности.

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Кузов и салон. Качество лакокрасочного покрытия на кузове даже выше, чем у Ford Focus . Но, со временем, форма боковой части в обязательном порядке сыграет свою роль, так как в скошенную нижнюю часть двери попадают все камни из-под колес, и это не поможет исправить даже увеличенная ширина брызговика. Коррозия может возникать на двери в задней части, на боковых дверях и в местах попадания «пескоструя». Но встречается это не настолько часто, поэтому возникновение проблем говорит о проведении работ в этой зоне. На порядок сложнее бороться с появлением коррозии в зоне порогов и днища, хотя она также встречается не везде.

Небольшой толщины лакокрасочное покрытие нередко протирается в районе порогов и местах соприкосновения с дверным уплотнителем. Хрупкий пластик на бамперах легко трескается даже при контакте с бордюрами и сугробами. По причине особенностей конструкции и аэродинамики, часто повреждается лобовое стекло.

Салон имеет неплохой вид, но бюджетные материалы и излишняя «практичность» владельцев может привести в скорому превращению в пыльное и скрипучее нечто. Мягкого пластика здесь немного, главным образом используется жесткая пластмасса софт-лук. Конструкция деталей не монолитная, поэтому замена их совершенно нередкая операция.

Отдельной проблемой является работа центрального замка, а особенно замка на задней двери. Все исполнительные механизмы не отличаются запасом прочности. При покупке машины особое внимание стоит обратить на состояние салона. Пыльные дороги, работа в такси и большой пробег выдадут себя потертыми проемами, пыльным пластиком и продавленными сиденьями.

Электрика и электроника. Проводка в этой машине простая, и до времени появления серьезных проблем не доживает. Основные претензии предъявлялись различным узлам, замкам, вентилятору салона, контактным группам различных переключателей. Надежность электрика демонстрирует на протяжении 3-5 лет с момента выпуска, затем начинают понемногу появляться мелкие проблемы.

Ходовая часть. Благодаря простой конструкции подвески, она становится довольно надежной. Эффективность задних амортизаторов сильно снижается при достижении пробега в 30 тысяч километров, а при достижении 50 тысяч они практически гарантированно требуют замены. Передние амортизаторы обычно ходят по 70-100 тысяч километров, но их замена выполняется на 50-70 тысячах во избежание неприятностей.

Силовая установка. На автомобиль устанавливаются бензиновые моторы, объемом 1,4 и 1,6 литра. Среди отрицательных сторон можно выделить не самую удачную конструкцию воздушного фильтра, что приводит к его загрязнению.