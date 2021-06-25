«Аурус» расширяет дилерскую сеть в России

«Аурус» в России представляет две компании: «Панавто» и Авилон». В скором времени будет открыт еще один дилерский центр в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. В ближайшем времени планируется развитие дилерской сети и в других российских городах.

Фото: car.ru car.ru

Серийным производством автомобилей Aurus занимается автозавод «Алабуга» в Татарстане. Проект стартовал 31 мая этого года. В его развитие было вложено 2 миллиарда рублей.

На начальном этапе в серийное производство запущен седан Senat. Затем начнется производство внедорожника Komendant. Автомобили первой партии представлены с высоким уровнем опционного исполнения. Их стоимость начинается от 22 миллионов рублей.

Планируется выпускать до 5 тысяч машин в год. Ранее автомобили марки Aurus выпускались мелкими партиями на мощностях ФГУП НАМИ.