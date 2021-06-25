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«Аурус» расширяет дилерскую сеть в России

Car.ru
3 часа назад
«Аурус» в России представляет две компании: «Панавто» и Авилон». В скором времени будет открыт еще один дилерский центр в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. В ближайшем времени планируется развитие дилерской сети и в других российских городах.
«Аурус» расширяет дилерскую сеть в России
Фото: car.rucar.ru
Серийным производством автомобилей Aurus занимается автозавод «Алабуга» в Татарстане. Проект стартовал 31 мая этого года. В его развитие было вложено 2 миллиарда рублей.
На начальном этапе в серийное производство запущен седан Senat. Затем начнется производство внедорожника Komendant. Автомобили первой партии представлены с высоким уровнем опционного исполнения. Их стоимость начинается от 22 миллионов рублей.
Планируется выпускать до 5 тысяч машин в год. Ранее автомобили марки Aurus выпускались мелкими партиями на мощностях ФГУП НАМИ.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в 2021 году Aurus планирует выйти на производство до 350 единиц разной комплектации.
Бортжурнал,Денис Мантуров,
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