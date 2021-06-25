Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Когда денег немного, но ездить хочется: ТОП-3 молодежных седанов до 250 тысяч рублей на российской вторичке

АвтоКод
5 часов назад
Издание «Автоновости дня» определило тройку седанов стоимостью от 200 до 250 тыс. рублей, которые подойдут молодым парням со скромным достатком.
Когда денег немного, но ездить хочется: ТОП-3 седанов до 250 тысяч рублей
Фото: АвтоКодАвтоКод

BMW Series E36

Заднеприводная «бэха» обладает хорошей динамикой и придется кстати тем, кто любит побаловаться управляемым заносом. Автомобили третьего поколения можно отыскать в довольно хорошем состоянии.
В качестве силовых установок встречаются бензиновые двигатели с рабочим объемом от 1,6 до 2,8 л. Выдают они от 102 до 193 л. с. На рынке можно найти и 115-сильный турбодизель на 2,5 л. Преимущественно встречаются машины на механике, но есть экземпляры и с АКПП.

Mitsubishi Galant 8

«Японец» восьмой генерации имеет динамичное внешнее оформление и вместительный салон. Большинство автомобилей идут с передним приводом, но есть и полноприводные экземпляры. Объем бензиновых двигателей от 1,8 до 2,5 л. Количество «лошадок» — от 135 до 280. Используется как механическая, так и автоматическая трансмиссия.

LADA Priora

«Приора» имеет спрос среди молодежи благодаря низкой цене и недорогому обслуживанию. Особенно привлекательной является возможность как внешнего, так и технического тюнинга авто. Излюбленным движком является 98-сильный мотор на 1,6 л. Он трудится совместно с пятиступенчатой механикой.
Бортжурнал,Mitsubishi Galant,Lada Priora,BMW,Mitsubishi,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители