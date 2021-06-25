Когда денег немного, но ездить хочется: ТОП-3 седанов до 250 тысяч рублей

Издание «Автоновости дня» определило тройку седанов стоимостью от 200 до 250 тыс. рублей, которые подойдут молодым парням со скромным достатком.

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BMW Series E36

Заднеприводная «бэха» обладает хорошей динамикой и придется кстати тем, кто любит побаловаться управляемым заносом. Автомобили третьего поколения можно отыскать в довольно хорошем состоянии.

В качестве силовых установок встречаются бензиновые двигатели с рабочим объемом от 1,6 до 2,8 л. Выдают они от 102 до 193 л. с. На рынке можно найти и 115-сильный турбодизель на 2,5 л. Преимущественно встречаются машины на механике, но есть экземпляры и с АКПП.

Mitsubishi Galant 8

«Японец» восьмой генерации имеет динамичное внешнее оформление и вместительный салон. Большинство автомобилей идут с передним приводом, но есть и полноприводные экземпляры. Объем бензиновых двигателей от 1,8 до 2,5 л. Количество «лошадок» — от 135 до 280. Используется как механическая, так и автоматическая трансмиссия.

LADA Priora