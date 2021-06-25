В России выросли продажи электромобилей с пробегом

Майские продажи подержанных электрокаров в России показали существенный рост. Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что в прошлом месяце россияне купили 638 подержанных машин, работающих на электрической тяге. Это на 116% превысило показатель прошлогоднего мая.
Вот как выглядит рейтинг проданных в мае б/у электромобилей:
51% проданных электрокаров пришлось на восемь регионов страны. В тройку лидеров вошли:
Иркутская область — 89 машин;
Приморский край — 72 машины;
Краснодарский край — 40 машин.
Москве с результатом в 36 реализованных электромашин досталось четвертое место, а Санкт-Петербург среди регионов оказался на 12 позиции. Здесь сбыт составил 14 автомобилей.
По подсчетам экспертов, с января по май 2021 года на российской вторичке было продано 2 655 электрокаров, что на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.