В России выросли продажи электромобилей с пробегом

Майские продажи подержанных электрокаров в России показали существенный рост. Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что в прошлом месяце россияне купили 638 подержанных машин, работающих на электрической тяге. Это на 116% превысило показатель прошлогоднего мая.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Вот как выглядит рейтинг проданных в мае б/у электромобилей:

Hyundai Ioniq и Kona — 6 авто;

51% проданных электрокаров пришлось на восемь регионов страны. В тройку лидеров вошли:

Иркутская область — 89 машин;

Приморский край — 72 машины;

Краснодарский край — 40 машин.

Москве с результатом в 36 реализованных электромашин досталось четвертое место, а Санкт-Петербург среди регионов оказался на 12 позиции. Здесь сбыт составил 14 автомобилей.