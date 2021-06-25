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В России выросли продажи электромобилей с пробегом

АвтоКод
2 часа назад
Майские продажи подержанных электрокаров в России показали существенный рост. Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что в прошлом месяце россияне купили 638 подержанных машин, работающих на электрической тяге. Это на 116% превысило показатель прошлогоднего мая.
В России выросли продажи электромобилей с пробегом
Фото: АвтоКодАвтоКод
Вот как выглядит рейтинг проданных в мае б/у электромобилей:
Nissan Leaf — 541 авто;
Tesla Model 3, S, X — 40 авто;
Chevrolet Bolt — 21 авто;
Mitsubishi I-MiEV — 15 авто;
BMW i3 — 6 авто;
Hyundai Ioniq и Kona — 6 авто;
Porsche Taycan — 4 авто;
Jaguar I-Pace — 3 авто;
Audi e-tron — 1 авто;
Renault Twizy — 1 авто.
51% проданных электрокаров пришлось на восемь регионов страны. В тройку лидеров вошли:
Иркутская область — 89 машин;
Приморский край — 72 машины;
Краснодарский край — 40 машин.
Москве с результатом в 36 реализованных электромашин досталось четвертое место, а Санкт-Петербург среди регионов оказался на 12 позиции. Здесь сбыт составил 14 автомобилей.
По подсчетам экспертов, с января по май 2021 года на российской вторичке было продано 2 655 электрокаров, что на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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