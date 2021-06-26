С 1 июля в России меняются правила техосмотра подержанных автомобилей. Часть процедур, которые раньше проводились удалённо, теперь придётся делать в специальных испытательных лабораториях. Из-за нового закона техосмотр наверняка подорожает, предупредили эксперты. Цены на услугу могут повыситься в два раза, особенно если фотофиксация станет обязательной.

Речь идёт о подержанных иномарках, которые ввозят в Россию, и машинах с конструкционными изменениями.

С июля 2021 года они должны проверяться в специальных лабораториях. Сейчас для прохождения техосмотра достаточно фотографий. Власти объясняют необходимость изменений опасностью импортных автомобилей.

По данным Росстандарта, каждая десятая ввозимая в Россию машина пережила либо серьёзное ДТП или наводнение, либо собрана из нескольких автомобилей. Особенно это актуально для автомобилей, которые попадают на Дальний Восток из Китая или Японии, отметил гендиректор сети автосалонов Денис Мигаль.

По его оценкам, 20% аварий на российских дорогах связано с неисправностью автомобиля. У автомобильного эксперта Егора Васильева , впрочем, другие данные — 4%. После введения новых требований на процедуру техосмотра потребуется больше времени и денег, считает Мигаль.

«Цены на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) вырастут минимум в два раза. Особенно если фотофиксация станет необходимой», — сказал он агентству «Прайм».