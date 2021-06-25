Geely рассекретила «спортивный» вариант Tugella

Отличий от базовой версии у Geely Xingyue S не так уж и много. Это решетка радиатора, забранная сеткой вместе концентрического узора «расширяющаяся вселенная», кислотно-зеленые вставки на боковинах и в переднем бампере, крошечный задний спойлер, четыре выхлопных патрубка и 20-дюймовые колеса. В салоне — обивка из кожи «наппа» и замши, «матричные» узоры на сиденьях и дверях и линейные на вставках передней панели.