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Geely рассекретила «спортивный» вариант Tugella

Motor.ru
43 минуты назад
Компания Geely рассекретила «оспортивленный» вариант кроссовера Xingyue (в России продается под именем Tugella). Как и предполагалось, Xingyue S отличается от обычной версии лишь декором и оформлением салона, а ещё при каждом удобном случае напоминает владельцу, что построен на платформе Compact Modular Architecture разработки Volvo и Geely. Соответствующая аббревиатура, CMA, нанесена на молдинги дверей, переднюю панель со стороны пассажира и вышита на спинках сидений с развитой боковой поддержкой.
Geely рассекретила «спортивный» вариант Tugella
Фото: Motor.ruMotor.ru
Отличий от базовой версии у Geely Xingyue S не так уж и много. Это решетка радиатора, забранная сеткой вместе концентрического узора «расширяющаяся вселенная», кислотно-зеленые вставки на боковинах и в переднем бампере, крошечный задний спойлер, четыре выхлопных патрубка и 20-дюймовые колеса. В салоне — обивка из кожи «наппа» и замши, «матричные» узоры на сиденьях и дверях и линейные на вставках передней панели.
Geely
Geely
Исполнение Xingyue S предлагается только с двухлитровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный автомат Aisin. Позднее может появиться и менее мощная версия с двигателем, развивающим 190 сил и 300 Нм момента. Продажи Xingyue S На внутреннем рынке начнутся в третьем квартале этого года.
В России Xingyue/Tugella доступен с 238-сильной «турбочетверкой» объемом 2,0 литра. По состоянию на конец июня кроссовер стоит 2 699 990 рублей за комплектацию Luxury и 2 799 990 в исполнении Flagship.
Бортжурнал,Geely,Volvo,
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