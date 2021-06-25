Geely рассекретила «спортивный» вариант Tugella

Компания Geely
рассекретила «оспортивленный» вариант кроссовера Xingyue (в России продается под именем Tugella). Как и предполагалось, Xingyue S отличается от обычной версии лишь декором и оформлением салона, а ещё при каждом удобном случае напоминает владельцу, что построен на платформе Compact Modular Architecture разработки Volvo
и Geely. Соответствующая аббревиатура, CMA, нанесена на молдинги дверей, переднюю панель со стороны пассажира и вышита на спинках сидений с развитой боковой поддержкой.