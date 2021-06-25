Посмотрите, какими автомобилями знаменит новый дизайнер Lada

С первого сентября 2021 года пост директора по дизайну подразделения Dacia-Lada займет Майлз Нюрнбергер, до этого 13 лет проработавший в Aston Martin . Пока известно о двух проектах, которые он будет курировать — это доведение концепта Dacia Bigster до состояния серийной машины и полный редизайн «Нивы», первый за все 45 лет производства внедорожника. Мы решили вспомнить, чем отличился Нюрнбергер, будучи шеф-стилистом «Астона», и выбрали из его послужного списка три знаковые модели: кроссовер DBX, «забуксовавший» гиперкар Valkyrie и построенное в единственном экземпляре купе Victor

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Майлз Нюрнбергер начал свою работу в компании Aston Martin в 2008 году, а уже в 2009-м на Конкурсе элегантности Villa d'Este получил награду за лучший дизайн — тогда на шоу был впервые представлен концепт One-77. Также он работал на прототипами марки Lagonda, но одним из самых интересных его проектов стало эксклюзивное купе Victor, созданное в единственном экземпляре.

Работа над суперкаром Victor велась в течение полутора лет. Автомобиль назван в честь Виктора Гонтлетта, который был председателем правления Aston Martin с 1981 по 1991 год, а дизайн купе выполнен в духе 1970-х.

Aston Martin Victor

Aston Martin Victor

Aston Martin Victor

Aston Martin Victor

В основе автомобиля лежит тот самый Aston Martin One-77, а многие элементы дизайна позаимствованы от других моделей. Например, элементы подвески и внешнего декора взяты от трекового Vulcan и кроссовера DBX соответственно, а задние фонари — от Valkyrie.

В движение Aston Martin Victor приводит двигатель от суперкара One-77. Двенадцатицилиндровый атмосферник объемом 7,3 литра доработала компания Cosworth: мощность возросла с 760 до 847 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент — с 750 до 821 Нм. Динамические характеристики компания не разглашала, однако серийный One-77 мог набирать «сотню» за 3,7 секунды и ускоряться вплоть до 354 километров в час.

Другим проектом Нюрнбергера был гиперкар Valkyrie, который британцы так и не могут запустить в серийное производство. Первоначально модель планировали поставить на конвейер в 2018 году, затем сроки передвинули на конец 2019-го, а потом на конец 2020-го. Однако до сих пор автомобиль так и начали выпускать — доводка все еще ведется.

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie

Aston M arti n Valkyrie

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie — это дорожный автомобиль с «формульной» аэродинамикой, 1146-сильным атмосферником 6.5 от Cosworth, электромотором мощностью 162 силы и системой рекуперации энергии. На разных стадиях проекту помогали команда Red Bull Advanced Technologies, легендарный конструктор Формулы-1 Эдриан Ньюи и хорватский стартап Rimac. Планируемый тираж — 150 машин.

До серии дошел другой проект Майлза Нюрнбергера — кроссовер DBX. Он оснащен пневмоподвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и четырехлитровой битурбо «восьмеркой» Mercedes-AMG мощностью 550 лошадиных сил и девятиступенчатым автоматом.

Aston Martin DBX

Aston Martin DBX

Aston Martin DBX

Aston Martin DBX