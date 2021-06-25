Jeep представил хардкорный Wrangler Xtreme Recon

Пакет Xtreme Recon можно считать ответом бренда на брутальную заводскую комплектацию Ford Bronco Badlands Sasquatch, которая, как и Wrangler, укомплектована шинами на 35 дюймов. Помимо того, новинка радует наличием 38-мм лифтом подвески, 17-дюймовыми дисками с бедлоками, увеличенным передаточным числом ведущей передачи и заново настроенными амортизаторами.

Клиенты могут заказать Xtreme Recon для внедорожников Wrangler Rubicon с атмосферным мотором V8 отдачей 476 л.с. В этой серии базовыми покрышками являются 33-дюймовые, что до недавнего времени являлось своеобразным достижением для заводских вездеходов серии. Автомобиль с экстремальным набором Jeep покажет на автосалоне в Чикаго в середине июля, серийная сборка намечена на август этого года.