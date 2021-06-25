Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Jeep представил хардкорный Wrangler Xtreme Recon с 35-дюймовыми колёсами

Car.ru
4 часа назад
Американский бренд Jeep доработал свой популярный вездеход Wrangler, оснастив его пакетом Xtreme Recon. Это позволит машине конкурировать с Ford Bronco Badlands Sasquatch.
Jeep представил хардкорный Wrangler Xtreme Recon
Фото: Car.ruCar.ru
Четвертая генерация Jeep Wrangler спроектирована так, что в нее можно устанавливать внедорожные покрышки с внешним 35-дюймовым диаметром без изменения крыльев, но с лифтом подвески. Как правило, многие машины оснащают подобными пакетами всевозможные тюнинг-ателье, но в Jeep решили самостоятельно заняться обновлением.
Пакет Xtreme Recon можно считать ответом бренда на брутальную заводскую комплектацию Ford Bronco Badlands Sasquatch, которая, как и Wrangler, укомплектована шинами на 35 дюймов. Помимо того, новинка радует наличием 38-мм лифтом подвески, 17-дюймовыми дисками с бедлоками, увеличенным передаточным числом ведущей передачи и заново настроенными амортизаторами.
Клиенты могут заказать Xtreme Recon для внедорожников Wrangler Rubicon с атмосферным мотором V8 отдачей 476 л.с. В этой серии базовыми покрышками являются 33-дюймовые, что до недавнего времени являлось своеобразным достижением для заводских вездеходов серии. Автомобиль с экстремальным набором Jeep покажет на автосалоне в Чикаго в середине июля, серийная сборка намечена на август этого года.
Бортжурнал,Jeep Wrangler,Ford Bronco,Jeep,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители