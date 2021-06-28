Признаки некачественного топлива

Все автомобилисты знают, что топливо плохого качества может оказывать разрушительное влияние на транспортное средство. Сегодня водители начали воспринимать качественное топливо как должное – просто заправляются и передвигаются дальше. Однако, столкнуться с неприятностями после заправки даже в современное время вполне реально.

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Очень редко возникают ситуации, когда некачественное горючее можно распознать при визуальном осмотре – на поверхности будет выступать грязная плёнка, которая похожа на болотную жижу. Иногда может быть видна вода. Кроме того, можно ощутить нетипичный или неприятный запах. Сразу становится понятно, что таким топливом лучше не заправляться. Однако, при рядовой покупке качество очень сложно оценить, попросту нереально. Рассмотрим основные симптомы плохого топлива.

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Первый фактор, который укажет на это – трудности с запуском транспортного средства. Загрязненное или застоявшееся горючее не обеспечивает надлежащей мощности для запуска силового агрегата. Если автомобиль отказывается заводиться и приступать к движению, стоит проверить состояние бензина. Однако, к аналогичной проблеме могут приводить и другие факторы – неисправность свечей зажигания или испорченный топливный насос.

Ещё один признак – шипение или другие звуки, которые возникают на холостом ходу или в процессе движения. Дело в том, что плохой бензин не может сгорать равномерно. В результате двигатель может начать издавать непривычные для его работы звуки. Даже в таком случае их появление не является 100 % индикатором, так как аналогичное явление может проявляться и при других неисправностях – если топливный фильтр нуждается в замене.

Если транспортное средство глохнет во время движения, это тоже может указывать на загрязненное топливо. В таком случае двигатель может спонтанно заглохнуть прямо во время движения, так как оно не сгорает в нормальном режиме. Подобная проблема встречается очень редко, но всё же её нельзя исключать. Сюда же можно отнести проблемы с тягой или ускорением. Особенно явление проявляется во время движения в горку. Некоторые автомобилисты отмечают, что при заправке некачественным топливом автомобиль начинает по-разному реагировать на педаль газа. К примеру, ускорение может начинаться только через несколько секунд после нажатия на педаль. Здесь же может проявляться ощутимо детонация, которая связана с низким октановым числом.

Бензин не самого лучшего качества может сказываться на аномальных колебаниях темпа движения. В процессе передвижения автомобиля становится заметным резкое замедление и ускорение без изменения нажатия на педали. Ещё одним возможным признаком может стать потребление большего количества топлива . Если силовой агрегат питается плохим бензином, ему приходится выдерживать большую нагрузку, чтобы генерировать должную мощность. И это отразится на расходе горючего. Само по себе повышение расхода топлива нельзя расценивать в качестве признака использования плохого горючего. Но если данный симптом отмечается вместе с другими вышеперечисленными, следует сменить автозаправочную станцию.