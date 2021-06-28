Интересные факты о движении в Японии

Япония у путешественников часто вызывает восторг и истинное удивление. Неоновые небоскрёбы, поп-культура, буддийские храмы – всё это перекликается в одной стране. Вождение в Японии тоже имеет собственную атмосферу. Это очень интересный опыт для тех, кто хочет осматривать страну прямо из окна транспортного средства и погружаться в азиатскую атмосферу. Рассмотрим любопытные факты о дорогах и водителях в Японии.

Фото: car.ru car.ru

Качество автомобильных магистралей в Японии может впечатлить любого человека. Шоссе здесь считаются одними из самых лучших и безопасных во всём мире. Их состояние фактически приближается к идеальному – образцовое обслуживание и освещение, службы помощи на каждом километре и многопрофильные помещения с бутиками, ресторанами через регулярные промежутки. Однако, другой стороной такой медали являются платные дороги. Стоимость может варьироваться в разных диапазонах, но вождение по шоссе обходится дороже, чем где-либо в мире. За 100 км приходится отдавать до 20 евро. Лучшим способом сэкономить на поездке является использование живописных просёлочных дорог.

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В этой стране аренда транспортного средства обходится дешевле, чем владение им же. Как правило, к такой услуге обращаются не только приезжие туристы, но и жители. Однако, в любом случае для этого понадобится действующее водительское удостоверение, которое одобрено властями Японии. Заметим, что почти все японские автомобили оснащаются автоматической коробкой передач.

На дороге всегда нужно держаться левой стороны. В большинстве машин в Японии руль находится справа, но это одна из немногих стран с левосторонним движением. И такое правило распространяется не только на автомобили, но и на лестницы, эскалаторы и пешеходные потоки. Поэтому после Москвы понадобится определённое время, чтобы приспособиться к разнонаправленному движению.

Японцы принимают только точность. Поэтому на каждом углу можно встретить таблички с пояснениями, различные карты и инструкции. Они печатаются на родном языке, но не обязательно понимать японский, чтобы уметь читать уличные знаки.

Вождение в Японии требует большого терпения. Из-за интенсивного транспортного потока и большого количества светофоров скорость часто ограничивается до 40 километров в час. На шоссе можно передвигаться до 100 километров в час, а на прочих дорогах от 30 до 60 километров в час. Если вы приближаетесь к железнодорожному переезду, на нём нужно остановиться, даже если шлагбаумы открыты. Если автомобиль просто переедет рельсы, у полиции могут возникнуть претензии.

Транспортные средства в Японии могут маркироваться особыми пометками. И это касается не только тех случаев, когда человек учиться управлять автомобилем. Существуют специальные наклейки для пожилых водителей и новичков.

Ещё один интересный факт – у японских ворон обнаружен необычный образец поведения. Птицы собирают орехи, раскладывают их на пути транспортных средств и спокойно дожидаются в стороне. Автомобиль проезжает по орехам и раскалывает их, после чего ворона забирает давленую мякоть.