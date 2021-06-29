Как сохранить автомобиль от последствий потопа: основные правила

После проливного дождя улицы городов зачастую превращаются в довольно глубокие реки. Соответственно возрастает риск залить водой важные узлы автомобиля и остаться в нежданной реке надолго, а впоследствии еще оплатить дорогостоящий ремонт. О том, как избежать подобных последствий для своей машины, рассказали эксперты.

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Самое простое правило – объехать опасный участок, не заезжая в низину, куда стекается основная масса воды. Сделать это бывает трудно, ведь съездов с дороги может и не оказаться, пишет портал "АвтоВзгляд". В этом случае лучше остановиться и переждать непогоду – вы, конечно, потеряете время, но зато сохраните машину.

Если вам все же пришлось форсировать водную преграду, то двигайтесь медленно, чтобы не поднять волну, которая может залить электроусилитель руля, расположенный в самом низу и таким образом являющийся наиболее уязвимым. Если влага попадет в механизм, он выйдет из строя, руль нальется огромным усилием и поворачивать его будет проблематично. В этом случае уже можно вызывать эвакуатор.

Если разогнаться в воде, то машина также может получить "гидроудар". Вода тогда попадет во впускной тракт мотора, пройдет через воздушный фильтр и проникнет внутрь двигателя. Это выведет силовой агрегат из строя безвозвратно. Кроме того, жидкость может засосать через сапуны ведущих мостов, тогда придется перебирать подвеску. Также не стоит забывать, что под водой на дороге могут оказаться неприятные неожиданности – открытые люки, крупные ветки деревьев, бордюры.