У 285 тысяч электрокаров Tesla сбоит круиз-контроль

Институт дорожной безопасности Китая выявил новую проблему Tesla Model Y и Model 3: на некоторых электрокарах самопроизвольно включается круиз-контроль и они начинают набирать скорость без участия водителя. После этого заявления Tesla объявила об отзыве 285 тысяч электрокаров в стране, причем не только тех, которые произведены на заводе в Шанхае, но и импортных, уточняет Bloomberg. Однако владельцам машин, попавших под отзыв, не придется посещать сервисный центр — для устранения дефекта достаточно загрузить новую версию ПО с исправленным багом.

Фото: © Tesla © Tesla

Tesla выступила с заявлением и попросила у клиентов прощение «за доставленные неудобства». «Мы продолжаем повышать уровень безопасности своих электромобилей в строгом соответствии с законодательными требованиями», —подчеркнул представитель американского автопроизводителя. Он не уточнил, известно ли компании о несчастных случаях, которые могли произойти из-за ошибки в работе круиз-контроля.

Институт дорожной безопасности Китая в свою очередь уточняет, что проблеме подвержены электрокары, проданные в стране в период с декабря 2019 по июнь 2021 года. Речь идет о 249,8 тысячи экземплярах Model 3 и Model Y, произведенных на шанхайском заводе Tesla, а также 35,6 тысячи импортированных машин.

Для Tesla это уже не первый отзыв в 2021 году. Так, в феврале выяснилось, что на 158 тысячах электрокаров Model S и Model X, проданных в США с 2012 по 2018 годы, может неожиданно выключиться экран