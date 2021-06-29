У 285 тысяч электрокаров Tesla сбоит круиз-контроль

Институт дорожной безопасности Китая выявил новую проблему Tesla
Model Y и Model 3: на некоторых электрокарах самопроизвольно включается круиз-контроль и они начинают набирать скорость без участия водителя. После этого заявления Tesla объявила об отзыве 285 тысяч электрокаров в стране, причем не только тех, которые произведены на заводе в Шанхае, но и импортных, уточняет Bloomberg. Однако владельцам машин, попавших под отзыв, не придется посещать сервисный центр — для устранения дефекта достаточно загрузить новую версию ПО с исправленным багом.