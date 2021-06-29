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У 285 тысяч электрокаров Tesla сбоит круиз-контроль

Motor.ru
1 час назад
Институт дорожной безопасности Китая выявил новую проблему Tesla Model Y и Model 3: на некоторых электрокарах самопроизвольно включается круиз-контроль и они начинают набирать скорость без участия водителя. После этого заявления Tesla объявила об отзыве 285 тысяч электрокаров в стране, причем не только тех, которые произведены на заводе в Шанхае, но и импортных, уточняет Bloomberg. Однако владельцам машин, попавших под отзыв, не придется посещать сервисный центр — для устранения дефекта достаточно загрузить новую версию ПО с исправленным багом.
У 285 тысяч электрокаров Tesla сбоит круиз-контроль
Фото: © Tesla© Tesla
Tesla выступила с заявлением и попросила у клиентов прощение «за доставленные неудобства». «Мы продолжаем повышать уровень безопасности своих электромобилей в строгом соответствии с законодательными требованиями», —подчеркнул представитель американского автопроизводителя. Он не уточнил, известно ли компании о несчастных случаях, которые могли произойти из-за ошибки в работе круиз-контроля.
Институт дорожной безопасности Китая в свою очередь уточняет, что проблеме подвержены электрокары, проданные в стране в период с декабря 2019 по июнь 2021 года. Речь идет о 249,8 тысячи экземплярах Model 3 и Model Y, произведенных на шанхайском заводе Tesla, а также 35,6 тысячи импортированных машин.
Для Tesla это уже не первый отзыв в 2021 году. Так, в феврале выяснилось, что на 158 тысячах электрокаров Model S и Model X, проданных в США с 2012 по 2018 годы, может неожиданно выключиться экран.
В начале июня под отзыв попали еще шесть тысяч Model 3 2019-2021 годов выпуска и Model Y 2020 и 2021 годов из-за подозрений на массовый дефект крепления тормозных суппортов.
Бортжурнал,Tesla,Bloomberg,
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