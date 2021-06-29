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Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack добрался до России

Motor.ru
1 час назад
Продажи рестайлингового седана Volkswagen Passat восьмого поколения в России начались зимой 2020 года. А теперь на рынок выходит вседорожный универсал Passat Alltrack. Точные сроки начала поставок и цены объявят позднее, зато уже сейчас компания раскрыла все технические данные и особенности оснащения машин. Пятидверка будет доступна с адаптивным шасси DCC, электронной имитацией блокировка дифференциала XDS и опциональной матричной светодиодной оптикой IQ.Light.
Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack добрался до России
Фото:  © Volkswagen © Volkswagen
Универсал Volkswagen Passat Alltrack для российского рынка предложат с безальтернативным турбомотором 2.0 TSI мощностью 220 лошадиных сил, семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом 4Motion. Светодиодные фары, 18-дюймовые колеса Kalamata, рейлинги на крыше, обогрев лобового стекла войдут в стандартное оснащение. Пятидверка также получит обивку сидений из специальной ткани, 10-дюймовую цифровую «приборку», трёхзонный климат-контроль и информационно-развлекательную систему Discover Media с 8-дюймовым дисплеем, индукционной зарядкой и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.
Также в списке оборудования Passat Alltrack есть адаптивная подвеска, круиз-контроль, автоматическое управление дальним светом и бесключевой доступ. В списке опций — пакет IQ.Drive с адаптивным круизом, мониторингом слепых зон и парковочным ассистентом. За доплату также предложат круговой обзор и матричную оптику IQ.Light, дополненную светодиодными фонарями с динамическим сигналом поворота. В этот же набор входит система активного управления дальним светом Dynamic Light Assist, подстраивающая форму светового пучка, чтобы не ослеплять встречных водителей.
Стоимость универсала Passat Alltrack огласят позже. А пока у российских дилеров Volkswagen можно купить модель в кузове седан. На выбор предлагаются три версии: Respect, Business и Exclusive, по цене от 2 147 000 до 2 737 000 рублей.
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