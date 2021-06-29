Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack добрался до России

Также в списке оборудования Passat Alltrack есть адаптивная подвеска, круиз-контроль, автоматическое управление дальним светом и бесключевой доступ. В списке опций — пакет IQ.Drive с адаптивным круизом, мониторингом слепых зон и парковочным ассистентом. За доплату также предложат круговой обзор и матричную оптику IQ.Light, дополненную светодиодными фонарями с динамическим сигналом поворота. В этот же набор входит система активного управления дальним светом Dynamic Light Assist, подстраивающая форму светового пучка, чтобы не ослеплять встречных водителей.