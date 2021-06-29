Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack добрался до России

Универсал Volkswagen Passat Alltrack для российского рынка предложат с безальтернативным турбомотором 2.0 TSI мощностью 220 лошадиных сил, семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом 4Motion. Светодиодные фары, 18-дюймовые колеса Kalamata, рейлинги на крыше, обогрев лобового стекла войдут в стандартное оснащение. Пятидверка также получит обивку сидений из специальной ткани, 10-дюймовую цифровую «приборку», трёхзонный климат-контроль и информационно-развлекательную систему Discover Media с 8-дюймовым дисплеем, индукционной зарядкой и поддержкой Apple
CarPlay/Android Auto.