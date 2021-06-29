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Россиянин отсудил 1,6 миллиона рублей за новый УАЗ «Патриот», который оказался подержанным

Motor.ru
46 минут назад
Портал 74.ru рассказал историю челябинца, которому под видом нового УАЗ «Патриот» продали внедорожник со следами экстремальной эксплуатации: руль оказался сильно перекошен, на крыше салона обнаружились следы глины, а после пяти тысяч километров вылетел синхронизатор второй передачи. На протяжении нескольких лет мужчина заменил множество деталей по гарантии, однако в какой-то момент дилер отказался ремонтировать машину бесплатно. Автовладелец обратился в суд, доказал свою правоту и получил компенсацию в размере 1,6 миллиона рублей — почти в два раза больше изначальной цены автомобиля.
Автовладелец отсудил 1,6 миллиона рублей за обман с УАЗ «Патриот»
Фото:  © УАЗ © УАЗ
История Дмитрия началась с покупки «Патриота» в 2018 году. Машину ему продали как новую, хотя и с хорошей скидкой в размере 100 тысяч рублей. Автомобиль был собран в 2016 году, но, как заверил продавец, два года простоял на складе. Дмитрию предложили купить машину за 898 тысяч рублей, и он согласился.
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На деле же оказалось, что внедорожник подержанный, причем эксплуатировали его, по всей видимости, в экстремальных условиях. По гарантии Дмитрию удалось заменить мультимедийную систему, камеру заднего вида, датчики парковки, бензонасос, подшипник и ступицу колеса, поворотный кулак, синхронизатор коробки (два раза), оба карданных вала, переднюю дверь и фары (два раза).
На этом проблемы не закончились: появились стуки и биения в коробке передач и скрипы при торможении. Но в этот раз автовладельцу отказали в гарантийном ремонте. Досудебная претензия, направленная УАЗу, не принесла результатов, и Дмитрий подал на компанию в суд.
В ходе экспертизы удалось подтвердить множественные дефекты внедорожника. Суд постановил, что Дмитрий имеет право расторгнуть договор купли-продажи, потому что у автомобиля обнаружился не только существенный, но и неустранимый недостаток, а повторные дефекты сделали невозможным использовать машину в течение 30 дней в каждый год эксплуатации.
Сумма в размере 1,6 миллиона рублей, которую отсудил Дмитрий у завода, сложилась исходя из цены нового УАЗ «Патриот» в аналогичной комплектации, стоимости дополнительного оборудования (50 тысяч рублей) и технического обслуживания машины у дилера (58 тысяч), а также штрафа в пользу клиента в 200 тысяч рублей за отказ выполнить требования добровольно.
Ульяновский автозавод не стал оспаривать это решение и выплатил всю сумму. Как сообщает 74.ru, на полученные деньги Дмитрий купил новую Lada Vesta Cross.
Бортжурнал,Lada Vesta,УАЗ,Lada,
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