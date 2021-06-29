Автовладелец отсудил 1,6 миллиона рублей за обман с УАЗ «Патриот»

Портал 74.ru рассказал историю челябинца, которому под видом нового УАЗ «Патриот» продали внедорожник со следами экстремальной эксплуатации: руль оказался сильно перекошен, на крыше салона обнаружились следы глины, а после пяти тысяч километров вылетел синхронизатор второй передачи. На протяжении нескольких лет мужчина заменил множество деталей по гарантии, однако в какой-то момент дилер отказался ремонтировать машину бесплатно. Автовладелец обратился в суд, доказал свою правоту и получил компенсацию в размере 1,6 миллиона рублей — почти в два раза больше изначальной цены автомобиля.

Фото: © УАЗ © УАЗ

История Дмитрия началась с покупки «Патриота» в 2018 году. Машину ему продали как новую, хотя и с хорошей скидкой в размере 100 тысяч рублей. Автомобиль был собран в 2016 году, но, как заверил продавец, два года простоял на складе. Дмитрию предложили купить машину за 898 тысяч рублей, и он согласился.

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На деле же оказалось, что внедорожник подержанный, причем эксплуатировали его, по всей видимости, в экстремальных условиях. По гарантии Дмитрию удалось заменить мультимедийную систему, камеру заднего вида, датчики парковки, бензонасос, подшипник и ступицу колеса, поворотный кулак, синхронизатор коробки (два раза), оба карданных вала, переднюю дверь и фары (два раза).

На этом проблемы не закончились: появились стуки и биения в коробке передач и скрипы при торможении. Но в этот раз автовладельцу отказали в гарантийном ремонте. Досудебная претензия, направленная УАЗу, не принесла результатов, и Дмитрий подал на компанию в суд.

В ходе экспертизы удалось подтвердить множественные дефекты внедорожника. Суд постановил, что Дмитрий имеет право расторгнуть договор купли-продажи, потому что у автомобиля обнаружился не только существенный, но и неустранимый недостаток, а повторные дефекты сделали невозможным использовать машину в течение 30 дней в каждый год эксплуатации.

Сумма в размере 1,6 миллиона рублей, которую отсудил Дмитрий у завода, сложилась исходя из цены нового УАЗ «Патриот» в аналогичной комплектации, стоимости дополнительного оборудования (50 тысяч рублей) и технического обслуживания машины у дилера (58 тысяч), а также штрафа в пользу клиента в 200 тысяч рублей за отказ выполнить требования добровольно.