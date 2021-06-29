Как автомобилисты-нарушители начали пользоваться правилом помехи справа

Многие автомобилисты на дороге стараются использовать правило правой руки, чтобы оправдать свое хамское поведение во время движения. К примеру, обочечники сразу после опережения стараются вклиниться в общий транспортный поток с правой стороны и вызывающе протискиваются своим бампером в промежуток между автомобилями. В результате законопослушный автомобилист притормаживает и пропускает таких нарушителей вперёд. Точно таким же образом привыкли действовать и мошенники, которые провоцируют дорожно-транспортное происшествие во время передвижения между полос. Верховный суд разбирал реальное дорожно-транспортное происшествие и дал вполне чёткое разъяснение по данному делу. Рассмотрим, кто теперь будет считаться виновником.