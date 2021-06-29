Как автомобилисты-нарушители начали пользоваться правилом помехи справа

Позиция Верховного суда в очередной раз подтверждает, что автомобилистам следует передвигаться только по допустимой траектории. Если они отходят от неё и нарушают правила дорожного движения, у других автомобилистов нет обязанности уступать им дорогу. Если такое дорожно-транспортное происшествие все же произойдёт, невиновному автомобилисту нужно указать сотрудникам ГИБДД на все нюансы и чётко донести собственную позицию. Если же водителю назначили штраф при том, что он не виновен, при оспаривании в судебном порядке нужно обратить внимание суда на постановление Верховного суда. Заметим, что в России официально не существует прецедентное право, поэтому суды могут не брать во внимание позицию Верховного суда
. Если в одной инстанции отказались, не стоит опускать руки. При обжаловании другой суд рано или поздно возьмёт во внимание точку зрения Верховного суда.