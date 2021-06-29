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Как автомобилисты-нарушители начали пользоваться правилом помехи справа

Car.ru
2 часа назад
Многие автомобилисты на дороге стараются использовать правило правой руки, чтобы оправдать свое хамское поведение во время движения. К примеру, обочечники сразу после опережения стараются вклиниться в общий транспортный поток с правой стороны и вызывающе протискиваются своим бампером в промежуток между автомобилями. В результате законопослушный автомобилист притормаживает и пропускает таких нарушителей вперёд. Точно таким же образом привыкли действовать и мошенники, которые провоцируют дорожно-транспортное происшествие во время передвижения между полос. Верховный суд разбирал реальное дорожно-транспортное происшествие и дал вполне чёткое разъяснение по данному делу. Рассмотрим, кто теперь будет считаться виновником.
Как автомобилисты-нарушители начали пользоваться правилом помехи справа
Фото: Car.ruCar.ru
Верховный суд разбирал инцидент, который произошёл в 2019-м году. Автомобилист на минивене Hyundai Grand Starex передвигался по большой Дорогомиловской улице. С правой стороны перед ним передвигался легковой автомобиль Mercedes-Benz на полосе, которая выделена для общественного транспорта. Последний начал сворачивать влево, а водитель минивэна не увидел на своем пути легковушку и не успел затормозить, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.
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Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, признали виновником водителя минивэна. Тот пытался доказать свою правоту, но это не повлияло на решение судов низших инстанций. Водителя признавали виновным по пункту 8.4 ПДД, который предписывает во время совершения манёвров уступать дорогу автомобилям с правой стороны.
Верховный суд в свою очередь встал на защиту виновного водителя. В постановлении Пленума верховного суда от 25 июня 2019 г. указано: если при совершении манёвра автомобилист нарушает ПДД, никакого преимущества на дороге для него не предусматривается. Данное постановление Верховного суда имеет далеко идущие последствия. Теперь каждый автомобилист, который передвигается по обочинам или по выделенной полосе для общественного транспорта, фактически теряет правовой статус. И это хороший результат для юридической практики.
Однако такое же положение может стать опасным для вежливых автомобилистов, которые на дорогах сдают вправо на обочину, чтобы пропустить вперёд другие транспортные средства. В случае возникновения ДТП, они могут расцениваться в качестве нарушителей, из-за чего вежливость обернётся непредсказуемыми тратами на ремонт.
Позиция Верховного суда в очередной раз подтверждает, что автомобилистам следует передвигаться только по допустимой траектории. Если они отходят от неё и нарушают правила дорожного движения, у других автомобилистов нет обязанности уступать им дорогу. Если такое дорожно-транспортное происшествие все же произойдёт, невиновному автомобилисту нужно указать сотрудникам ГИБДД на все нюансы и чётко донести собственную позицию. Если же водителю назначили штраф при том, что он не виновен, при оспаривании в судебном порядке нужно обратить внимание суда на постановление Верховного суда. Заметим, что в России официально не существует прецедентное право, поэтому суды могут не брать во внимание позицию Верховного суда. Если в одной инстанции отказались, не стоит опускать руки. При обжаловании другой суд рано или поздно возьмёт во внимание точку зрения Верховного суда.
Бортжурнал,Hyundai,Mercedes-Benz,ГИБДД,
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