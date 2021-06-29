Peugeot 308: Плюсы и минусы французского автомобиля

Peugeot 308 впервые был представлен 5 июня 2007 года. На российском рынке автомобиль является довольно востребованным. Один из владельцев назвал явные преимущества и недостатки машины, купленной на вторичном рынке. Данная модель была выпущена в 2008 году и приобретена с пробегом в 230 тысяч километров.

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Технические параметры. Под капотом установлен мотор на 1,4 и 1,6 литра, три турбированных 1,6-литровых мотора мощностью 140,150 и 175 лошадиных сил или два дизеля: 1,6 HDi, мощностью 90 или 109 лошадиных сил и 2.0 HDi в вариантах 140, 150 и 163 лошадиных сил. У владельца автомобиль с 1,6-литровым турбированным мотором, который работает как положено, без возникновения серьезных поломок и неисправностей.

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Вместе с ним работает автоматическая коробка передач, которая потребовала капитального ремонта через полгода после покупки. Владелец уверен, что связано это с его желанием проверять машину на прочность и эксплуатировать ее как на больших скоростях, так и на бездорожье, заставляя коробку работать на износ.

Низкий дорожный просвет является существенным недостатком. Водитель признается, что постоянно переживать за передний бампер, который легко можно повредить, и за днище кузова. Последнее пришлось варить из-за его неаккуратности на гравийной дороге уже через месяц после покупки автомобиля.

Водитель хотел самостоятельно увеличить клиренс, установив проставки. Но решил этого не делать из-за введенных изменений в порядок проведения технического осмотра. Владелец просто боится, что не сможет пройти процедуру технического осмотра, поэтому решил не вносить корректировать в высоту клиренса самостоятельно.

Жесткость подвески и управляемость. На хорошей дороге жесткость подвески оборачивается отменной управляемостью, и нам попался лишь один отзыв из нескольких десятков, в котором управляемость отнесена к недостаткам На хорошей дороге жесткость подвески оборачивается отменной управляемостью, и нам попался лишь один отзыв из нескольких десятков, в котором управляемость отнесена к недостаткам модели . А в основном — сплошные восторги. Причем пишут это люди, у которых было с чем сравнивать: поездившие и на BMW , и на Audi , и на VW , то есть марках, считающихся в этом плане эталонными.

Панорамная крыша изначально напугала водителя, но после начала активной эксплуатации он понял, что это преимущество машины. Владелец обратил внимание на то, что во время продолжительных поездок в салоне чувствуется больше воздуха из-за панорамной крыши, которая не доставляет никаких проблем, работает исправно и позволяет получать дополнительное удовольствие от эксплуатации.

Шумоизоляция находится на высоком уровне. В салоне комфортно и спокойно.