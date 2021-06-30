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Toyota RAV4 готовится к обновлению, но не в России

Motor.ruиещё 2
1 час назад
Австралийский офис Toyota анонсировал скорое обновление кроссовера RAV4 пятого поколения. Модель, которая выпускается с 2018 года (до России она добралась только в 2019-м), переживет легкий фейслифтинг: заявлены модернизированные светодиодные фары и противотуманки, а также новый дизайн колесных дисков, хотя ни одного изображения рестайлингового автомобиля пресс-служба не опубликовала. Появление обновленного Toyota RAV4 в Австралии ожидается в начале 2022 года.
Toyota RAV4 готовится к обновлению, но не в России
Фото: © Toyota© Toyota
Обновления обещаны как бензиновой модификации RAV4, так и гибридной: и та, и другая обзаведется светодиодными фарами нового дизайна, а для исполнения Cruiser станут доступны электрорегулировки передних сидений в восьми направлениях и трехступенчатая вентиляция водительского и переднего пассажирского кресел. Помимо этого, для бензинового варианта предложат новые колесные диски и систему Start/Stop. Для начальных уровней оснащения заявлены цифровое зеркало заднего вида и подсветка дверных клавиш.
На австралийском рынке доступна особая версия RAV4 Edge, которая отличается от прочих оформлением передней части. Такой кроссовер с обновлением получит систему обнаружения препятствий при движении задним ходом в сочетании с автоматическим торможением.
В Австралии японский кроссовер пользуется высоким спросом: в мае продажи модели в стране выросли на 71,2 процента, до 4014 штук. RAV4 входит в тройку бестселлеров на местном рынке, уступая только Toyota Hilux (4402 проданные машины) и Ford Ranger (4254 реализованных экземпляра).
Производство обновленного Toyota RAV4 запустят в декабре 2021 года, а к дилерам кроссоверы поступят в начале 2022 года.
Информации об обновлении российского Toyota RAV4 пока нет. Модель актуального пятого поколения продается в стране с 2019 года и, по состоянию на конец июня 2021 года, стоит от 2 017 000 рублей.
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