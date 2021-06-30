Toyota RAV4 готовится к обновлению, но не в России

Австралийский офис Toyota анонсировал скорое обновление кроссовера RAV4 пятого поколения. Модель, которая выпускается с 2018 года (до России она добралась только в 2019-м), переживет легкий фейслифтинг: заявлены модернизированные светодиодные фары и противотуманки, а также новый дизайн колесных дисков, хотя ни одного изображения рестайлингового автомобиля пресс-служба не опубликовала. Появление обновленного Toyota RAV4 в Австралии ожидается в начале 2022 года.

Фото: © Toyota © Toyota

Обновления обещаны как бензиновой модификации RAV4, так и гибридной: и та, и другая обзаведется светодиодными фарами нового дизайна, а для исполнения Cruiser станут доступны электрорегулировки передних сидений в восьми направлениях и трехступенчатая вентиляция водительского и переднего пассажирского кресел. Помимо этого, для бензинового варианта предложат новые колесные диски и систему Start/Stop. Для начальных уровней оснащения заявлены цифровое зеркало заднего вида и подсветка дверных клавиш.

На австралийском рынке доступна особая версия RAV4 Edge, которая отличается от прочих оформлением передней части. Такой кроссовер с обновлением получит систему обнаружения препятствий при движении задним ходом в сочетании с автоматическим торможением.

В Австралии японский кроссовер пользуется высоким спросом: в мае продажи модели в стране выросли на 71,2 процента, до 4014 штук. RAV4 входит в тройку бестселлеров на местном рынке, уступая только Toyota Hilux (4402 проданные машины) и Ford Ranger (4254 реализованных экземпляра).

Производство обновленного Toyota RAV4 запустят в декабре 2021 года, а к дилерам кроссоверы поступят в начале 2022 года.