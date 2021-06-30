Обновленная Lada Vesta получит платформу седана Renault Logan

Так, обновленный автомобиль будет разрабатываться на платформе французского седана Renault Logan. По предварительным данным, презентация моделей состоится в 2023 или 2024 году.
Экстерьер и интерьер новинки будут меняться, чтобы выделяться в сравнении с ранее представленной версией, а также соответствовать новой платформе и новому, более высокому ценнику. А вот техническая база, скорее всего, останется прежней.
Актуальная версия российского седана оснащается 1,6-литровым мотором. Его мощность составляет 106 или 113 лошадиных сил. Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач или простой автомат. Привод может быть только передним.