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Обновленная Lada Vesta получит платформу седана Renault Logan

Car.ru
2 часа назад
Главной особенностью автомобиля отечественного производства Lada Vesta в новом поколении станет смена платформы.
Обновленная Lada Vesta получит платформу седана Renault Logan
Фото: Car.ruCar.ru
Так, обновленный автомобиль будет разрабатываться на платформе французского седана Renault Logan. По предварительным данным, презентация моделей состоится в 2023 или 2024 году.
Экстерьер и интерьер новинки будут меняться, чтобы выделяться в сравнении с ранее представленной версией, а также соответствовать новой платформе и новому, более высокому ценнику. А вот техническая база, скорее всего, останется прежней.
Актуальная версия российского седана оснащается 1,6-литровым мотором. Его мощность составляет 106 или 113 лошадиных сил. Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач или простой автомат. Привод может быть только передним.
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