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Land Rover вывел на тесты Range Rover Sport нового поколения

Car.ru
1 час назад
Land Rover продолжает испытывать новый внедорожник Range Rover Sport. Автомобиль похож на RR следующей генерации, но получил и некоторые отличия.
Land Rover вывел на тесты Range Rover Sport нового поколения
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
У машины радиаторная решетка прямоугольной формы вместо тонкой трапеции, как у базовой версии внедорожника Land Rover. Изменилась и задняя часть Range Rover Sport, где есть более острый угол заднего стекла и крупный спойлер. Благодаря этим компонентам автомобиль стал более брутальным.
Так как новинка покрыта камуфляжной пленкой, то сложно понять, каким будет дизайн. Предполагается, интерьер окажется очень комфортным с большим количеством в салоне сенсорных экранов, которыми оснащают премиальные модификации. Range Rover и версия Sport построены на модульной платформе Land Rover.
Motor1.com
Отдельные детали машины сделаны из алюминия, из-за чего у нее меньший вес по сравнению с прочими автомобилями марки. Дебют Range Rover Sport должен состояться ближе к завершению года, на рынок внедорожник выйдет в 2022 году.
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