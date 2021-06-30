Land Rover вывел на тесты Range Rover Sport нового поколения

Land Rover продолжает испытывать новый внедорожник Range Rover Sport. Автомобиль похож на RR следующей генерации, но получил и некоторые отличия.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

У машины радиаторная решетка прямоугольной формы вместо тонкой трапеции, как у базовой версии внедорожника Land Rover. Изменилась и задняя часть Range Rover Sport, где есть более острый угол заднего стекла и крупный спойлер. Благодаря этим компонентам автомобиль стал более брутальным.

Так как новинка покрыта камуфляжной пленкой, то сложно понять, каким будет дизайн. Предполагается, интерьер окажется очень комфортным с большим количеством в салоне сенсорных экранов, которыми оснащают премиальные модификации. Range Rover и версия Sport построены на модульной платформе Land Rover.

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