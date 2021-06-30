640 л.с. и 3,3 секунды до «сотни»: представлен быстрейший Porsche Cayenne Turbo GT

Компания Porsche
представила новую флагманскую версию семейства Cayenne — кросс-купе Cayenne Turbo GT. Новинка с форсированным до 640 лошадиных сил турбомотором V8, улучшенной аэродинамикой и перенастроенным шасси разгоняется с места до 100 километров в час всего за 3,3 секунды. В Porsche заявляют, что Cayenne Turbo GT — быстрейший кроссовер на планете, и он уже подтвердил это звание на трассе Нюрбургринг, проехав круг за рекордные семь минут 38,925 секунды. Этот результат на 3,3 секунды быстрее, чем у прежнего рекордсмена Audi
RS Q8.