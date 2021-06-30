В Словакии протестировали летающий кабриолет AirCar

В Словакии протестировали образец летающего автомобиля. Машина под названием AirCar перемещалась в воздухе между Нитрой и Братиславой.

Управлял AirCar его разработчик Стефан Кляйн. На автомобиле он проехал до взлетной полосы аэропорта в Нитре, где поднялся в воздух и улетел в Братиславу. На земле новинка выглядит как обычный спорткар.

Кляйн потратил целых 20 лет на создание инновационного средства перемещения. На его счету уже 140 испытательных вылетов, но прошедший на этой неделе стал наиболее амбициозным.

Car.ru

Нажав клавишу, водитель складывает и разворачивает крылья и хвост за 135 секунд. Высота полета составляет 2500 метров, максимальная скорость 190 км/ч. Работает AirCar с помощью двух моторов BMW . Новая версия машины должна обладать дальностью хода 1000 км/ч с «максималкой» 300 км/ч.