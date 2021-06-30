Новейший внедорожник Audi впервые показали на фотографиях

Немецкая компания Audi начала тестовые испытания прототипа электрического внедорожника.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Название автомобиля пока не раскрывается, однако эксперты полагают, что официальная премьера состоится до конца 2021 года. Дорожные заезды осуществляются на дорогах общего пользования. Предполагается, что первые продажи электрического внедорожника Audi изначально начнутся на европейском рынке.

Эксперты высказали мнение, что в дальнейшем автомобиль поступит на рынок Китая. Длина кузова превзойдет электрокроссовер Q4 E-Tron, благодаря чему удастся обеспечить максимальное комфортное размещение в салоне.

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