Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Новейший внедорожник Audi впервые показали на фотографиях

Car.ru
1 час назад
Немецкая компания Audi начала тестовые испытания прототипа электрического внедорожника.
Новейший внедорожник Audi впервые показали на фотографиях
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Название автомобиля пока не раскрывается, однако эксперты полагают, что официальная премьера состоится до конца 2021 года. Дорожные заезды осуществляются на дорогах общего пользования. Предполагается, что первые продажи электрического внедорожника Audi изначально начнутся на европейском рынке.
Эксперты высказали мнение, что в дальнейшем автомобиль поступит на рынок Китая. Длина кузова превзойдет электрокроссовер Q4 E-Tron, благодаря чему удастся обеспечить максимальное комфортное размещение в салоне.
Motor1.com
Новый электрический внедорожник построен на платформе MEB, здесь смогут применить версии с передним или полным приводом в разных комплектациях. Суммарная мощность модели сможет достигать 302 л.с.
Бортжурнал,Audi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители