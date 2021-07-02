Какие машины постоянно тянут деньги из своих владельцев

Сколько я видел таких историй: дома есть нечего, ремонт в квартире не делался миллион лет, одежда новая не покупается – зато машина есть, на которой глава семейства ездит даже в магазин за хлебом! При этом машина не новая и постоянно ломается. На ремонт деньги быстро находятся, а если не находятся, то берется кредит.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Александр Рюмин/ТАСС

Звучит, как фильм ужасов, но это реальность. И дело даже не в том, что у нас бензин дорого стоит или автопроизводители делают ненадежные машины, которые постоянно ломаются. Дело в неразумном подходе к выбору. Не мне учить вас финансовой грамотности, это не тот раздел сайта, но предостеречь от тех машин, которые могут привести к разводу из-за того, что постоянно тянут на себя деньги, я могу.

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Дешевый премиум

Начнем с моего любимого дешевого премиума. Если посмотреть объявления, то вы без труда можете найти Range Rover за 600 тысяч рублей или Mercedes S-класса по цене новой Гранты. Или какой-нибудь Бумер или Ауди начала нулевых или конца девяностых. Кажется, что это обалдеть, какая выгодная покупка. Премиум долго сохраняет лоск и блеск, салон долго держится бодрячком и не протирается, но вот всё остальное оставляет желать лучшего.

Электрика. В премиум её очень много. И в возрасте постоянно что-то где-то глючит. Причем современные электронные блоки устроены так, что одна ошибка может тянуть за собой другую. Например, неработающий датчик ABS, отрубает корректор фар и цифровую приборку. Электронные блоки стоят баснословных денег - это раз. Найти хорошего электрика очень сложно. Отловить плавающие баги крайне сложно. К тому же можете себе представить, во что превращаются контакты и провода в условиях сырости, перепадов температур и колхозинга ремонтников.

И это только вершина айсберга. Запчасти ходовой, какие-то шланги, хомуты и мелочевка может стоить примерно столько же, сколько и на бюджетники, если покупать неоригинал. Но двигатель, трансмиссия, система полного привода, всевозможные датчики, радары и прочее стоят очень дорого как при замене, так и при ремонте. К тому же работы по ремонту на премиуме почти всегда обходятся дороже. Не потому, что это премиум, как можно было подумать, а потому что сделано все с подвывертом, и работы объективно больше. Порой думаешь, да на фига я купил машину с такой кучей электроники, которой почти не пользуюсь, но которую постоянно чиню?

Цилиндров не 4, а 6 или 8, под капотом теснее, турбина не одна, а две или три. Впрыск хитроумный. Цепей не одна, а три. В коробке не 6 передач, а 7, 8 или 9. И это не обычная гидромеханика, а умная, которая требует к себе частого и дорого обслуживания. Или вообще робот или вариатор, которые даже будучи новыми в то время не отличались надежность. Можно приводить ещё очень много примеров, но я остановлюсь, а то пост сильно растянется.

Внедорожники с пробегом

Отдельная категория - это внедорожники. Совсем жесть, если это премиум, но про это я только что говорил. Купил человек Infiniti QX56 за 600 тысяч рублей. И за полгода вложил в него уже 270 тысяч на ремонты, не считая топлива, которое он жрет, как не в себя.

На самом деле даже УАЗик по сравнению с Грантой будет дороже. Потому что он сам по себе больше, у него больше двигатель, у него есть полный привод, элементы подвески физически больше и мощнее, а следовательно дороже.

Сказки о том, что внедорожники более выносливые, потому что у них мощнее подвеска - это миф. Железа в рычагах у них больше, потому что они сами по себе тяжелее.

У внедорожника всегда больше расход топлива. Иногда в два раза больше, чем у обычной легковушки нормальных размеров. Полный привод, если кто не знал, требует к себе внимания и обслуживания так же, как двигатель и коробка передач. Причем, чем старше машина, тем больше внимания надо уделять системе полного привода вне зависимости от её типа: постоянный, подключаемый или on-demand. Это дорого.

А ещё на внедорожниках стоят большие колеса и диски, которые стоят дороже, чем на обычную легковушку. И шиномонтаж дороже. И мойка. А если речь о старом американском многолитровом внедорожнике, то там и расход топлива огромный, и мощность (читай - налог), и масла надо в двигатель много, и радиаторы больше. В общем, на содержание и обслуживание внедорожника (особенно старого внедорожника) уходит как минимум в полтора раза больше денег, чем на легковушку.

Очень уставшая «нашемарка»

Просто очень старая уставшая машина - тоже не лучший вариант. Причем это касается как нашемарок, так и некоторых иномарок. Старые праворульные японцы - это отличные машины в большинстве своем (хотя тут тоже надо выбирать, потому как от заводской надежности уже мало что осталось и важно то, как следили за машиной предыдущие владельцы), если у них нормальная безаварийная история.

А вот старая «десятка» или какой-нибудь «Ланос» – это сомнительная покупка во всех смыслах. Эти машины могут стоить буквально 50-70 тысяч рублей. И запчасти на них недорогие, и страховка дешевая, и не такие уж они прожорливые (хотя порой гораздо более прожорливые, чем современные). Но если машина в запущенном состоянии – а старую дешевую машину редко найдешь в идеале, – она будет тянуть деньги из бюджета огромными суммами по меркам собственной стоимости. Один только термостат можно поменять трижды за год, пока не попадется нормальный. Да и вообще ресурс ремней, насосов, подшипников, резинок у нашемарок в разы меньше, чем у иномарок.

И ладно, если вы рукастый и у вас есть время и гараж, где можно заниматься ремонтом. А если нет, то за каждое посещение сервиса или даже дяди Васи придется платить. А особенность старых нашемарок в том, что у них постоянно ломается какая-нибудь фигня. И вроде бы все недорогое, но каждый раз надо платить слесарю за работу, которая порой стоит дороже самой запчасти. Да и машина во время ремонта не используется.

Что делать

Вы уж меня простите, если кого-то обижу или покажусь грубым, но иногда лучше купить себе дешевый велосипед и гонять на нем по делам, а если с семьей, то на такси, чем постоянно латать и чинить дырявое старое ведро. Да и прогулки - это хорошо. В современном мире и так слишком мало движения.

А если говорить о покупке, то покупайте бюджетные популярные машины. Логаны, Гранты - это ремонтопригодные надежные авто с недорогими запчастями и простым ремонтом. В сети по ним много мануалов. Да, комфорта в них мало, опций и того меньше, они небыстрые и беспонтовые. Но и мы не в США живем, зарплаты-то у нас какие? Это даже смешно и попахивает глупостью, когда молодая семья, живя в съемной однушке ездит на машине, которая вытягивает половину семейного бюджета.

Если речь идет о бюджетах в миллион или около того, то не гонитесь за премиумом и внедорожниками. Не говорю, что надо покупать новую машину (особенно в кредит), лучше взять трех- пятилетку из бюджетного сегмента и бед не знать. Рав4, Камри, Hyundai Santa Fe и так далее. Причем такой выбор стоит делать, даже если премиум стоит тех же денег. Премиум разоряет не при покупке, а при эксплуатации.

Поймите простую вещь - премиум живет по другим законам. На премиум ставят все самое передовое, дорогое и непроверенное. И все это за ваш счет.