Какие модели Lada стоят меньше 1 000 000 рублей

Актуальная проблема в автомобильной сфере в этом году – повышение цен на многие модели. Такая динамика на автомобильном рынке России наблюдается у многих компаний. Первым делом ценники начали повышать иномарки. В премиальном сегменте сумма увеличения доходит до 800 000 руб. Отечественный производитель АвтоВАЗ не стал исключением. Всего за полгода он успел изменить ценовую политику четыре раза. Совсем недавно президент компании АвтоВАЗ сообщил, что в ближайшем будущем новые модели марки Lada будут поступать на рынок с ценниками от 1 000 000 руб. Рассмотрим, какие машины компании уже перешагнули за этот порог.

Фото: car.ru car.ru

Первым делом стоит отметить наиболее распространённое в России семейство Lada Vesta. Всего на рынке предлагается 15 комплектаций. Три из них уже оцениваются дороже 1 000 000 руб. Наиболее дешёвая версия обходится покупателям в 773 900 руб. Lada Vesta Cross представлен на отечественном рынке с 13 комплектациями. Из них более семи оценивается дороже 1 000 000 руб. Самый дешёвый вариант стоит в дилерских центрах 891 900 руб.

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Универсал Lada Vesta SW предлагается в дилерских центрах в базовой комплектации по цене от 835 900 руб. Дороже 1 000 000 руб. оценивается шесть комплектаций из 14 предложенных на рынке. Версия универсала с элементами кроссовера тоже не обходит данный перечень стороной. Речь идёт о линейке Lada Vesta SW Cross. Производитель предлагает своим клиентам 13 комплектации в разных форматах. Дешевле 1 000 000 здесь обходится только три версии. При этом наиболее бюджетный вариант стоит у дилеров 950 900 руб.

В линейке компании Lada самым дорогим автомобилем является Lada Vesta Sport. Покупатели могут выбирать из двух комплектаций, самая доступная из которых стоит 1 159 900 руб. Если же приобретать версию с мультимедиа Enjoy Pro, за неё придётся доплатить ещё 56 000 руб.

Ещё одно распространённое на рынке России семейство – Lada XRay. Стандартные версии стоят у дилеров дешевле 1 000 000 руб. Кросс-версии представлены в 13 комплектациях, семь из которых оцениваются выше 1 000 000 руб. Напомним, что в базовой версии стоимость составляет 817 900 руб.

Менее популярное семейство марки, Lada Largus, тоже представлено в данном перечне. Новый универсал Lada Largus обойдётся по цене дешевле 1 000 000 руб. Однако, некоторые комплектации по стоимости фактически приближаются к границе. Если же рассматривать версию Lada Largus Cross, здесь только одна из 10 предложенных комплектаций преодолевает отметку в 1 000 000. Стоимость стартует от 899 900 руб.

Такое положение с ценами говорит о том, что отечественный производитель намерен выходить в новый ценовой сегмент. Возможно, в ближайшем будущем модели марки Lada уже не будут фигурировать в качестве бюджетных отечественных автомобилей. До конца этого года производитель АвтоВАЗ, вероятно, ещё несколько раз пересмотрит ценовую политику в отношении собственных моделей. К сожалению, она будет направлена в сторону увеличения.