Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Раскрыта тайна загадочного кроссовера

Российская Газета
2 часа назад
Несколько недель назад в Южной Корее был сфотографирован кроссовер, идентифицировать который не удалось. Были предположения, что к тестам новой модели приступили либо Hyundai, либо Kia. Теперь есть однозначный ответ.
Раскрыта тайна загадочного кроссовера
Фото: thekoreancarblog.comthekoreancarblog.com
Как сообщает The KCB, Kia разрабатывает две модели SUV. Одна из них - кроссовер размером с Telluride, то есть она будет соразмерна с Hyundai Ioniq 7, который появится в 2024 году. Сроки выхода, напомним, были озвучены официально. Соответственно, аналогичный кросс от Kia дебютирует в это же время, плюс-минус полгода.
Второй SUV, разрабатываемый Kia, по данным инсайдером, будет иметь габаритную длину около 4.3 метра, то есть будет соразмерен Kia Seltos. При этом, благодаря платформе E-GMP, обеспечивающей ровный пол, места в салоне будет столько же, сколько в Sportage. Выход новинки намечен на 2022 год, и именно она является тем самым загадочным кроссовером на фото.
В настоящее время у Kia есть один электрокар нового поколения (на базе платформы, изначально созданной для электрических моделей) - Kia EV6.
Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители