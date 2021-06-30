Антифриз выплескивается из бачка — причины

Любое транспортное средство работает в исправном режиме до тех пор, пока одна из систем не выйдет из строя. Именно поэтому автовладельцу очень важно следить за состоянием не только основных узлов и агрегатов, но и технической жидкости. В автомобиле последние представлены в разном виде – топливо, моторное масло, омывающая жидкость, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость и прочее. Все они находятся в отдельных системах, отличающихся герметичностью. Однако, при эксплуатации можно столкнуться с некоторыми дефектами.

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Во время эксплуатации транспортного средства может происходить так, что из расширительного бачка начинает выбрасывать антифриз. Данная жидкость предназначена в автомобиле для защиты силового агрегата от перегрева. В основе антифриза есть гликоновый эфир, точка кипения которого доходит до +197°. Кроме того здесь присутствуют специальные присадки, без которых свойства антифриза резко ухудшаются. Охлаждающая жидкость не должна менять заявленных свойств в любых условиях эксплуатации.

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Тосол может отличаться по своему составу и придельной температурной границе, которая обычно в диапазоне 108 – 135°. В некоторых случаях она может доходить до +197°. Антифриз находится в расширительном бачке, откуда поступает в мотор через патрубки и радиатор. Во время нагревания охлаждающая жидкость начинает расширяться и частично преобразуются в пар. Последний выходит из системы через лючок в крышке расширительного бачка.

Антифриз может выбрасываться из резервуара в нескольких случаях. В качестве основной причины можно определить естественный износ охлаждающей системы. Если на резиновых патрубках появились трещины, система автоматически теряет герметичность. Это может приводить к уменьшению объема охладителя, которое повлечёт за собой перегрев всей системы. Под воздействием повышенного давления антифриз начинает выбрасываться в обратную сторону.

Ещё одна причина заключается в крышке расширительного бачка. Сейчас рынок переполнен бракованными товарами, в том числе и неисправными бачками с крышкой. В первую очередь нужно осмотреть резьбу, в которой не должно быть сколов или заусениц. Если они есть, это отрицательно сказывается на плотности соединения и допускает просачивание антифриза. Охлаждающая жидкость может выплескиваться в том случае, если стенки в расширительном бачке не отвечают нормативам. При высоком давлении они не могут выдерживать и жидкость выливается наружу.

Тосол может выплескиваться и во время закипания, которое происходит при неисправности термостата. Кроме того, явление может возникать из-за недостаточного количества антифриза или при поломке вентилятора. Нельзя исключать и то, что со временем надёжность крепления патрубка, который присоединяется к расширительному бачку, может снижаться. В результате антифриз будет выдавливаться в нижней части резервуара.

Есть определённые признаки, которые скажут о неполадках в системе охлаждения двигателя. К ним можно отнести появление антифриза под днищем автомобиля в виде лужи, попадание жидкости в салон, производство тосола под кожухом ГРМ. Ещё один признак – появление пара в выхлопной трубе с определённым цветом. В данном случае причина кроется в непригодной прокладке, которая находится в головке блока цилиндров. Через неё антифриз начинает просачиваться в выхлопную систему. Данная прокладка изготавливается из материала, который теряет свои свойства при высокой температуре.

Все вышеперечисленные признаки будут сопровождаться кипением охлаждающей жидкости, на что укажет температурный датчик. Если стрелка приближается к красной чёрте, рекомендуется остановиться и выяснить причину закипания антифриза.