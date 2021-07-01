Водителям рассказали о способах экономии топлива в дальних поездках

У водителей есть несколько способов снизить расходы на топливо в дальних поездках, рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов РИА Новости/Евгений Биятов

«Путей для уменьшения затрат не много, но они есть. Первое — это стиль вождения. Следует избегать резких ускорений и торможений. Для этого необходимо «очень нежно» работать с педалью газа, исключая амплитудные движения ноги. А для этого необходимо стараться прогнозировать развитие дорожной ситуации — заранее распознавать начало как торможения автомобилей перед вами, так и их ускорения», — сказал эксперт.

Он напомнил водителям, что можно обратить в пользу рельеф местности — на спуске плавно ускоряться, чтобы автомобиль с меньшими потерями преодолевал подъем. На открытых продуваемых участках «не пытаемся активно нажимать на газ, а вполнакала дотягиваем до отрезка дороги, где ветер уже не будет мешать очень активно», рекомендует эксперт.

Специалист посоветовал обладателям механической коробки использовать максимально высокую передачу — это снизит обороты двигателя и потребует меньше топлива.