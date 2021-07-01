Toyota Land Cruiser 300: названы цены для России

Российский офис Toyota
с 1 июля открыл прием заказов на новый Land Cruiser 300. Внедорожник предложат в трех комплектациях: Элеганс, Комфорт+ и юбилейной 70th Anniversary. Все они оснащены битурбомотором V6 3.5, десятидиапазонным автоматом и полным приводом. Цена базовой «трехсотки» — 5 613 000 рублей, то есть на 201 тысячу рублей дороже Land Cruiser 200. Спецверсия 70th Anniversary оценена в 7 665 000 рублей.
Новый Toyota Land Cruiser
300 в начальной комплектации Элеганс оборудован светодиодными фарами рефлекторного типа, принудительной блокировкой центрального дифференциала, кнопкой запуска двигателя со сканером отпечатков пальцев, доступом к фирменным онлайн-сервисам и точкой Wi-Fi. В салоне размещены мультимедийная система нового поколения с поддержкой Apple
CarPlay и Android Auto, кресла с регулировкой поясничной опоры и двухзонный климат-контроль.
У Комфорт+ вдобавок имеются противотуманки с функцией подсветки поворотов, боковые подножки с иллюминацией и спойлер на кромке крыши. Передние сидения с подогревом и вентиляций обиты искусственной кожей. Установлены шумоизолирующие лобовое стекло и боковое остекление передних дверей. Сзади есть дополнительные воздуховоды; климат-контроль — четырехзонный.
Кроме того, Комфорт+ подразумевает охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, беспроводную зарядку и ионизатор воздуха Nano-e (устраняет неприятные запахи и очищает воздух в салоне). Начиная с этой версии Land Cruiser 300 комплектуется селектором режимов движения Multi-Terrain Select, адаптивной подвеской, блокировками дифференциалов спереди и сзади и комплексом активной безопасности Toyota Safety Sense с адаптивным круиз-контролем, работающим во всём диапазоне скоростей.
Стоимость версии Комфорт+ составляет 6 861 000 рублей.
Топовый Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary отличается обивкой салона из натуральной кожи, люком с электроприводом, подогревом и вентиляций второго ряда сидений, дифференциалом повышенного трения в заднем мосту и настраиваемым профилем Custom системы выбора режимов движения. Диагональ экрана мультимедиа составляет 12,3 дюйма. В список стандартного оснащения также входят проекционный дисплей, аудиосистема JBL с 14 динамиками и фары с адаптивным дальним светом.