Toyota Land Cruiser 300: названы цены для России

Российский офис Toyota с 1 июля открыл прием заказов на новый Land Cruiser 300. Внедорожник предложат в трех комплектациях: Элеганс, Комфорт+ и юбилейной 70th Anniversary. Все они оснащены битурбомотором V6 3.5, десятидиапазонным автоматом и полным приводом. Цена базовой «трехсотки» — 5 613 000 рублей, то есть на 201 тысячу рублей дороже Land Cruiser 200. Спецверсия 70th Anniversary оценена в 7 665 000 рублей.

Фото: © Toyota © Toyota

Новый Toyota Land Cruiser 300 в начальной комплектации Элеганс оборудован светодиодными фарами рефлекторного типа, принудительной блокировкой центрального дифференциала, кнопкой запуска двигателя со сканером отпечатков пальцев, доступом к фирменным онлайн-сервисам и точкой Wi-Fi. В салоне размещены мультимедийная система нового поколения с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кресла с регулировкой поясничной опоры и двухзонный климат-контроль.

Toyota

У Комфорт+ вдобавок имеются противотуманки с функцией подсветки поворотов, боковые подножки с иллюминацией и спойлер на кромке крыши. Передние сидения с подогревом и вентиляций обиты искусственной кожей. Установлены шумоизолирующие лобовое стекло и боковое остекление передних дверей. Сзади есть дополнительные воздуховоды; климат-контроль — четырехзонный.

Кроме того, Комфорт+ подразумевает охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, беспроводную зарядку и ионизатор воздуха Nano-e (устраняет неприятные запахи и очищает воздух в салоне). Начиная с этой версии Land Cruiser 300 комплектуется селектором режимов движения Multi-Terrain Select, адаптивной подвеской, блокировками дифференциалов спереди и сзади и комплексом активной безопасности Toyota Safety Sense с адаптивным круиз-контролем, работающим во всём диапазоне скоростей.

Стоимость версии Комфорт+ составляет 6 861 000 рублей.